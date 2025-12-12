Impacto total: Arturo Vidal puede dejar Colo Colo y partir al fútbol argentino

Una temporada para el olvido, al igual que Colo Colo, completó el volante Arturo Vidal, que hasta perdió el puesto en el cuadro albo.

El King terminó siendo suplente para el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, porque quedó abajo de la consideración, tras Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Vicente Pizarro.

Es más, Vidal se lanzó contra el Tano tras la derrota ante Audax Italiano y reclamó que su suplencia fue clave en la no clasificación de Colo Colo a la Copa Sudamericana.

ver también “Más colabora que perjudica”: Pillo Vera sale en defensa de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal puede ir al fútbol argentino de la mano de Jorge Almirón

Hay tensión en Colo Colo, ya que Blanco y Negro ratificó como DT a Tano Ortiz, pese a las críticas de Arturo Vidal, a las que se sumó el PF del King, Juan Ramírez, vía redes sociales.

La continuidad de Vidal en el Monumental no es segura, pese a que extendió su contrato, porque dijo que no tenía claro lo que iba a pasar con él para la temporada 2026.

Ahora surge la opción de que el ex seleccionado chileno parta al fútbol argentino, según la información del periodista Rodrigo Herrera.

Publicidad

Publicidad

La información de Rodrigo Herrera.

El reportero indicó que el ex DT de Colo Colo, Jorge Almirón, es un fuerte candidato para llegar a la banca de Rosario Central y tiene como idea llevar a Vidal al cuadro argentino, que jugará la Copa Libertadores de 2026.

Con el Rey molesto en Colo Colo, aparece una chance para que Arturo Vidal se vaya del estadio Monumental y tenga su primera experiencia en el fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad