Arturo Vidal está siendo duramente cuestionado en Colo Colo. Jaime Vera lo conoce muy bien, por lo que salió a respaldar al histórico volante nacional.

El King vivió una de las peores temporadas de su carrera a nivel individual, jugando poco entre lesiones y suspensiones. Además, esto se sumó al mal rendimiento colectivo de los Albos en el año del centenario, no cumpliendo con ningún objetivo.

La visión de Vera sobre Vidal

Jaime Vera ha visto el crecimiento de Arturo Vidal desde que este era juvenil y el Pillo dirigía en las divisiones inferiores de Colo Colo. Incluso, también lo tuvo bajo su mandato en la selección chilena, cuando fue ayudante de Claudio Borghi entre 2011 y 2012.

ver también “Mi cara no me acompaña, no soy rubio”: el descargo de Pillo Vera tras salir de Puerto Montt

Vidal terminó el año siendo suplente en Macul, situación que no le agrada para nada. De hecho, se habla de que su relación con Fernando Ortiz no es buena y que tras la confirmación del entrenador, el King se encontraría en un escenario complejo. Claro que Vera no duda del profesionalismo del bicampeón de América.

“A Arturo yo lo conozco hace muchos años. Es un jugador y una persona muy receptiva. Es disciplinado, acata órdenes, es profesional. Es mediático. Lo que dice, es tomado en cuenta. Si él se ríe mal o se enoja, es noticia. Es sumamente importante dentro del plantel”, indicó el Pillo a Agenda Deportes de Emol TV.

Jaime Vera y Alejandro Hisis con Arturo Vidal en su época en Bayern Múnich. Imagen: Instagram

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal señaló hace algunas semanas que no había nadie mejor que él en su puesto, palabras que no cayeron nada bien y que toman otro peso con su suplencia. Más allá de la frase, Pillo Vera aseguró que el King es consciente de que puede ser alternativa y aun así, es un jugador que aporta.

“Él está dentro del grupo que puede ser titular o no. Todos sabemos que puede ser titular por los pergaminos que tiene, pero él, mejor que nadie, sabe que esto puede suceder. Es un gran profesional, una gran persona. Más colabora que perjudica“, cerró Jaime Vera.