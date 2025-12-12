Jaime Vera vivió un 2025 de contrastes, donde tocó las estrellas al ser campeón con Deportes Puerto Montt, pero también conoció la ingratitud de ser sacado del mismo club.

Luego de dar la vuelta olímpica en la Segunda División Profesional y ascender a la Primera B, los Delfines decidieron prescindir de los servicios del Pillo y contratar a Emiliano Astorga para el 2026. Algo que sorprendió al medio futbolístico tras la gran campaña realizada.

La pena de Jaime Vera

Jaime Vera no le encuentra mucha lógica a la decisión de la dirigencia de Puerto Montt. Ganaron el título con 9 puntos de diferencia, solo perdieron dos partidos en el campeonato, pero esto no fue suficiente para los directivos.

“Fue sorpresivo, yo tenía la intención de seguir en el club y se me ratificó que no estaba dentro de los planes. Increíble, después de salir campeón y tener una temporada importante. Es sorpresivo, pero uno sabe que en el fútbol suceden estas cosas“, señaló Vera en Agenda Deportes de Emol TV. Incluso, indicó que la dirigencia le había prometido un proyecto de cuatro años.

“Nadie quería agarrar al club en la situación en que yo lo agarré. Yo nunca gané dinero. Yo ganaba un sueldo bastante bajo, porque el club no tenía dinero. Se estaba yendo a la quiebra y tampoco iba a participar. Cuando yo llegué me dijeron: ‘Lo único que queremos es que podamos mantener la categoría’. Eso fue el año pasado, arrancamos pensando en eso, que teníamos que mantener la categoría”, recordó.

Los resultados deportivos de Puerto Montt son incuestionables, por lo que que la salida de Jaime Vera invita a pensar que hay algo más allá de la cancha. El propio técnico tiene una teoría de lo que pudo haberle pasado la cuenta.

“A mí me tocó una situación importante, eso puede haber sido lo que gatilló que no siguiera. Hubo un momento en que había comentarios de que yo tenía que sacar a un jugador y poner a otro o cambiarlos de posición. Comentarios de la dirigencia. Pero yo no lo acepté, porque el equipo estaba puntero, era el equipo más goleador, el menos goleado, el que mejor jugaba al fútbol”, comentó Vera.

Ahora Jaime Vera está libre y espera una nueva oportunidad en el fútbol. El entrenador de 62 años cuenta con una importante trayectoria en los bancos, donde además del título con Puerto Montt, también ganó una Copa Chile con Deportes Iquique en el 2014.

“Lo que yo puedo destacar es que soy jodido, pero jodido para el que no le gusta trabajar. Siempre exijo disciplina, cosas. Yo soy disciplinado, me cuido, me preparo, duermo lo que tengo que dormir para estar con energía (…) Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, soy medio Federico de cara. Pero soy un gallo alegre, me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen“, cerró Pillo Vera.