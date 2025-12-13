Universidad de Chile sigue complicada en la búsqueda del entrenador para el 2026. Gustavo Álvarez avisó que no seguirá en el banco azul pese a tener vínculo contractual, y de hecho ya partió de vacaciones a Argentina…

El DT dio a entender que la directiva de la U no tiene convicciones para equilibrar la inversión con los objetivos deportivos. El problema, además de querer irse, es que el argentino no quiere indemnizar al Chuncho por incumplir su contrato, cláusula estipulada en 1,2 millones de dólares.

Entre los candidatos a asumir la banca de Universidad de Chile han sonado Francisco Meneghini, Eduardo Berizzo, Martín Anselmi, Renato Paiva y Ariel Holan. El portugués Paiva es el que toma fuerzas en las últimas horas.

Paiva le cuesta un ojo de la cara a la U

Sin embargo, una cosa es querer y la otra es poder. El alto costo del técnico de 55 años es un gran obstáculo. Tal como informó RedGol, Paiva exige un sueldo de al menos un millón de dólares anuales.

Carcuro y Paiva a la U: muy caro.

En el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, al histórico relator y comentarista, Pedro Carcuro, le bastaron sólo tres palabras para analizar un posible arribo de Paiva a la U: “son muchas lucas”, sentenció tajante.

Cabe recordar que en su carrera, Paiva a dirigido a Benfica B, Independiente del Valle, León de México, Bahía, Toluca, Botafogo y Fortaleza, registrando los títulos del baiano 2023 y la Seria A de Ecuador 2021.

De todas formas, sea Paiva o cualquier otro el que asuma la banca de la U, el Chuncho deberá primero sentenciar la salida de Álvarez. El club no puede contratar un nuevo entrenador hasta que esté firmada la renuncia o despido del todavía deté azul.