Alexis Sánchez volvió a ser titular, justo fue en el partido que le sirvió al Sevilla para tomar una gran bocanada de aire fresco y se lució, al punto que fue ovacionado cuando Chidera Ejuke lo reemplazó en los 77 minutos del partido. En aquel momento, los andaluces vencían por 3-0 al Real Oviedo.

Precisamente Ejuke sentenció la victoria por 4-0 del cuadro adiestrado por Matías Almeyda, que pudo reponerse y saltar nuevamente a la mitad principal de la tabla de posiciones. “Necesitábamos esta victoria”, aseguró el mediocampista francés Lucien Agoume, consciente de que el equipo venía de un empate y dos derrotas.

“Además en casa nos da mucha confianza, muchas ganas de seguir luchando y sumar puntos, que en las últimas semanas nos estaba faltando. Con esas ganas que vimos hoy. Cuando todos los jugadores luchan juntos podemos conseguir cosas y victorias importantes”, manifestó Agoume, quien según el mismísimo AS70, fue clave para decidir su fichaje por el Olympique de Marsella de Francia.

El momento de la salida de Alexis Sánchez para darle su lugar al nigeriano Ejuke. (Captura ESPN).

“Me quedo con todos los goles, pero me alegro mucho mucho por Akor (Adams) y Ejuke, que tuvieron momentos un poco difíciles últimamente. Estoy muy feliz por ellos”, dijo Agoume sobre el centrodelantero nigeriano y su compatriota, que había sustituido al Dilla.

Así celebraron Akor Adams y Ejuke ante el Oviedo. (Fran Santiago/Getty Images).

Dio otro detalle sobre ambos, que seguramente tomaron este partido como un envión de confianza. “Mañana se van con la selección y espero que ahí triunfen como lo han hecho hoy”, expuso el galo de 23 años este domingo 14 de diciembre.

Minutos seguros para Alexis Sánchez por las ausencias de Ejuke y Adams en el Sevilla

Mientras el Sevilla continúe con la enfermería repleta, como ahora que tiene 10 futbolistas en rehabilitación, las presencias de Alexis Sánchez parecen ser una garantía y sobre todo tras la salida de Chidera Ejuke, el extremo izquierdo nacido en Nigeria.

Ejuke anotó otro gol en el cuadro andaluz, donde ha sido objeto de muchas críticas. Lucien Agoume lo celebró. Y también valoró la capacidad del vestuario de sobreponerse a los problemas físicos. “Tenemos bajas, pero nosotros nos enfocamos en los que están jugando”, aseguró el ex volante del Troyes. Uno de los ausentes es el chileno Gabriel Suazo.

“Cualquiera que sale siempre con esa actitud y esas ganas de hacer su trabajo en el campo. Creo que es el camino que debemos seguir: luchar siempre, cualquiera que esté jugando hace su trabajo y nos saldrá bien”, manifestó también Agoume. Un elogio que le calza como anillo al dedo a Ejuke.

Ejuke se irá con mucha confianza a jugar la Copa de África. (Fran Santiago/Getty Images).

Otro que celebró, Akor Adams, se refirió a esta chance de disputar la Copa de África por su país. “Tengo el privilegio de haber sido seleccionado por Nigeria. Me encantaría ayudar al equipo. Esta es una oportunidad a la que no le puedes decir que no”, apuntó el ex ariente del Schalke 04 de Alemania.

Revisa el compacto del triunfo del Sevilla vs Real Oviedo

Así quedó el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Luego de la victoria ante el Real Oviedo, el Sevilla se tomó un respiro en la tabla de posiciones y sueña con consolidarse en la parte alta.

¿Cuándo y dónde se jugará la Copa Africana 2025?

La Copa Africana de Naciones (AFCON 2025) se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Será la 35° edición de la competición continental organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y reunirá a 24 selecciones para disputar el trofeo más importante del balompié africano.

Estos son los grupos de la Copa Africana de Naciones 2025

A Marruecos, Mali, Zambia, Comoras

B Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue

C Nigeria, Túnez, Uganda, Tanzania

D Senegal, RD Congo, Benín, Botsuana

E Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán

