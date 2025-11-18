Como si fuera un socio de toda la vida para Alexis Sánchez, Peque Fernández aprovechó un taco genial del goleador histórico de la selección chilena y anotó un golazo a favor del Sevilla. El “14” del cuadro de Nervión también marcó una conquista en la Copa del Rey.

Y describió el sentir del equipo luego de ese triunfo ante el Osasuna. “La victoria siempre sienta bien. Después de tres derrotas, imagínate. Muy contento, hay que seguir. Nunca viene mal ganar, eso es así. El equipo lo necesitaba para dar tranquilidad e ir al siguiente partido con más confianza”, aseguró Peque Fernández.

Sobre todo porque el equipo adiestrado por Matías Almeyda tiene a la vuelta de la esquina el derbi de Andalucía ante el Real Betis. “Cada partido es un mundo. Es difícil de explicar. La primera parte ante Mallorca estuvimos bien, pero la derrota nos dolió”, contó Gerard.

Gerard Fernández celebra junto a Isaac Romero. (Fran Santiago/Getty Images).

“Al vernos con ese pedazo de victoria queríamos ganar en casa. Fue un golpe duro que no supimos gestionar para los siguientes partidos. No considero que sea el hombre del momento. Todos somos muy importantes en el equipo”, aseguró Fernández, ex futbolista del Racing de Santander.

Peque Fernández, el socio de Alexis Sánchez que celebra seguir en el Sevilla: “No fue fácil

Gerard Fernández es un socio más que tiene Alexis Sánchez en el bloque ofensivo del Sevilla, donde también ha jugado el nigeriano Akor Adams. También el talentoso belga ex Manchester United Adnan Januzaj. Peque, eso sí, estuvo a punto de salir.

Parecía fijo que sería uno de los transferidos en el cuadro sevillista. Aunque poco a poco se ha reinsertado en el equipo. Al punto que fue ovacionado. “Cada uno tiene que dar el máximo y creo que todos estamos siendo importantes. No me esperaba la ovación”, dijo.

“Cuando sucedió me puso muy contento, es algo que emociona a cualquiera. Pasamos momentos malos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Al final me lo tomo todo como un aprendizaje. Como una mejora para la vida y el deporte. El año pasado ve que fue malo para mí, pero me hizomejorar y quizá me haga estar bien este año”, aseguró Peque Fernández.

Peque y Alexis. (Foto: Getty).

Agregó que “el segundo año de Racing hice 19 goles. Al final es insistir, uno recoge los frutos quizá en cuatro años. No mañana ni pasado. El míster nos está dando mucha fuerza, nos habla mucho de la vida. Una cosa importante e intenta ayudarnos para sacar el mejor rendimiento”.

Levantó su pulgar para darle la venia al rol que ha cumplido Almeyda en la dirección técnica. “Trabajamos bien, tengo muy buenas sensaciones. Estaba casi fuera y no fue fácil, pero la forma de trabajar del míster y mi confianza me hizo creer que podía darle la vuelta a esto. Con la ayuda de todos se va dando”, dijo.

“Quería estar acá, por suerte sigo. Me pide que juegue hacia adelante y llegue al área, que haga mi juego. Luego, unas exigencias defensivas como a todo el equipo. Es lo básico”, apuntó Peque Fernández sobre las instrucciones tácticas de Pelado Almeyda.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Sevilla se ubica en el 9° lugar de la tabla en La Liga 2025-2026 al cabo de 12 partidos.