La gran figura del Mundial Sub 20 está embobado con Alexis Sánchez: “Es una leyenda”

Una de las grandes estrellas del certamen planetario que se juega en Chile destacó a la figura de Sevilla.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez en Sevilla.

Alexis Sánchez vivió su primer partido como titular en la victoria de Sevilla por 1-0 a Rayo Vallecano en la Liga de España, y fue vital en el resultado final del compromiso.

El chileno inició la jugada del gol de Akor Adams a los 87 minutos, que le dio tres puntos vitales al cuadro andaluz en su visita a Vallecas.

Alexis es un jugador reconocido a nivel planetario, es por eso que una de las grandes figuras que vino a Chile para disputar el Mundial Sub 20 lo llena de elogios.

Iker Bravo califica a Alexis Sánchez como una leyenda

Uno de los equipos que es candidato a ganar el Mundial es España, sin embargo, el cuadro europeo cayó en su debut por 2-0 ante Marruecos en el estadio Nacional.

El capitán y goleador del cuadro ibérico es Iker Bravo, delantero de 20 años que compartió con Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese, por lo que al Niño Maravilla lo llenó de elogios.

Iker Bravo en la derrota de España ante Marruecos.

Alexis es una leyenda del fútbol, es una leyenda viviente del fútbol“, le dijo el goleador a As.

“Con él aprendí muchísimas cosas, sobre todo fuera del campo. Mantiene muchas charlas en las comidas, así que la verdad ha sido un placer compartir vestuario con él. Me enseñó muchísimo”, cerró Bravo sobre el chileno.

