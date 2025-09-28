Almeyda explica la razón por la que Alexis Sánchez sigue siendo un súper clase mundial: “Gracias por…”

Alexis Sánchez sorprendió en el último día del mercado de fichajes, porque dejó Udinese, donde no lo querían, y recaló en Sevilla, donde todos lo están queriendo mucho.

El delantero chileno jugó su primer partido como titular en la Liga de España y fue clave en la victoria por 1-0 ante Rayo Vallecano, porque inició la jugada del gol de Akor Adams.

Tras la victoria de Sevilla habló su entrenador, Matías Almeyda, quien le dedicó palabras a Alexis y explicó con lujo de detalles la razón por la cual sigue siendo un delantero top a nivel mundial.

Matías Almeyda llena de elogios a Alexis Sánchez

El DT argentino se detuvo para hablar largo y tendido del chileno: “Alexis es el jugador que da alegría, el jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino. Ayer lo veía como se quedó en la mesa hablando y todos los jóvenes rodeándolo y él cuenta su historia. Y es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Bueno, yo agradezco que haya venido“.

“Agradezco lo mismo que César (Azpilicueta). Son esa clase de líderes que aman lo que hacen. Podrían estar en otros lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también, en una situación que sabemos que no es de lo más fácil. Pero le están metiendo un amor que ojalá que puedan transmitirlo sobre todo a muchos jóvenes, cómo se vive el fútbol”, agregó.

Matías Almeyda alabó a Alexis Sánchez. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Luego, le dio más elogios al Niño Maravilla: “aparte, fíjense que Alexis es uno de los más bajitos y Alexis gana pelotas de arriba. Alexis hoy no es el más rápido y te gana en corto, en velocidad. Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones. Entonces digo, gracias por esa inteligencia. La verdad que se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto y lo está marcando“.

“No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Y esto es un juego para vivos, un juego que tienen que leer, un juego que tienen que resolver situaciones. Porque el entrenador le dice acá, allá, ahora después lo que resuelven son ellos. Y ellos tienen la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos, que es la única manera que tenemos de mejorar. Y Alexis cayó muy bien también”, cerró Matías Almeyda.