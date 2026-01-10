Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en la final de la Supercopa de España por cuarto año seguido. En semifinales, el Barça, líder histórico del certamen con 15 títulos, pasó por arriba del Athletic Club con un contundente 5-0, mientras que el Real Madrid selló su boleto tras imponerse 2-1 al Atlético en el derbi.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en la Supercopa de España?

El partido del Real Madrid vs. Barcelona es este domingo 11 de enero a las 16:00 hrs. en el King Abdullah Sports City, por la final de la Supercopa de España.

Podrás ver el encuentro en vivo de manera ONLINE, a través de MEGA GO , previa suscripción a la plataforma digital, con el relato de Marcelo González.

La transmisión del encuentro será posible gracias a la acción conjunta entre la compañía chilena Vívaro Video y Megamedia para impulsar la adquisición de los derechos de transmisión para Chile, permitiendo así llevar uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo a la TV nacional.

¿Cómo llegan los equipos a la final?

El cuadro de Hansi Flick llega encendido y asoma como favorito, respaldado por una racha de nueve triunfos consecutivos. En la vereda opuesta, el equipo de Xabi Alonso arriba revitalizado y con el antecedente reciente de haber ganado el último clásico de LaLiga.