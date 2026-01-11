Jornada de partidazo en el Viejo Continente. Mejor dicho, en el Medio Oriente con dos gigantes de Europa, esto porque este domingo 11 de enero Real Madrid y FC Barcelona animan una nueva edición del Clásico por la gran final de la Supercopa de España, certamen que actualmente se juega en Arabia Saudita.

Partidazo que enfrenta a los dos clubes más importantes de España y dos de los más grandes del mundo en un duelo a jugarse en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda y que tiene a grandes jugadores sobre el césped como Kylian Mbappé y Jude Bellingham por el lado merengue, además de Lamine Yamal y Raphinha por el lado culé.

Gran duelo que paraliza al mundo y que, ojo, porque contará con transmisión exclusiva para Chile con el relato de Marcelo González. Conoce todos los detalles de este gran encuentro, a continuación.

ver también Impresionante: Valverde anota megagolazo para ser el primer candidato de fierro al Puskas 2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de España?

El partido por la gran final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona se juega este domingo 11 de enero a partir de las 16:00 horas de Chile en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

¿Dónde ver por TV o STREAMING la GRAN final de la Supercopa de España?

Para suerte de los fanáticos chilenos, el Clásico entre Madrid y Barcelona irá EN VIVO en nuestro país, eso sí, no irá por TV y su transmisión será exclusivamente ONLINE a través de la plataforma MEGA GO, previa suscripción.

Si deseas presenciar este partidazo, ingresa al sitio web Megago.cl y suscríbete a uno de los planes disponibles, los cuales van desde los $2.990 (Light) y $3.490 (Full mensual) hasta los $27.920 al año (Full anual)

Publicidad

Publicidad

Probables formaciones del Real Madrid y Barcelona

De acuerdo a medios hispanos, las formaciones más probables para este partido Clásico son:

Barcelona (4-3-3): Joan García en el arco; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Baldé en defensa; Frenkie De Jong, Pedri y Fermín López en la zona media; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha en ataque.