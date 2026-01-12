Real Madrid enfrenta un duro comienzo del 2026. El elenco merengue quería empezar el año con el primer título de la Supercopa de España. Sin embargo, Barcelona con un inspirado Lamine Yamal y Raphinha se quedaron con el trofeo y profundizaron la crisis en el archirrival.

Lo que se confirmó este lunes: Florentino Pérez golpeó la mesa y decidió finalizar el ciclo de Xabi Alonso. El entrenador había llegado a la institución tras ganar la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y con el objetivo de renovar el plantel que dejó Carlo Ancelotti.

Sin embargo, nunca pudo llenar el paladar de los hinchas madrileños. Pese a estar segundo en LaLiga y en zona de clasificación en Champions League, su rendimiento no logró convencer en el Estadio Bernabéu.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, detalla el comunicado publicado la tarde de este lunes. Justamente a 24 horas de la derrota de la Supercopa.

¿Porqué despidieron a Xabi Alonso?

En total Xabi Alonso alcanzó a dirigir 34 partidos con el Real Madrid. En su estadía en el banco de dirección sumó 24 victorias, solo seis derrotas y cuatro empates, lo que deja una efectividad del 74%. Anotó 72 goles y recibió 38. Además terminó en diez encuentros sin anotaciones en contra.

El mea es que no logró ninguno de los objetivos que tuvo en el cercano plazo. Esto contempla el Mundial de Clubes donde se quedó en semifinales y la Supercopa ya mencionada, justamente ante Barcelona.

Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder la Supercopa ante Barcelona (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Por lo que se decidió hacer un cambio radical cuando todavía falta la recta final de la temporada y Real Madrid quiere la Copa del Rey, LaLiga y Champions League.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, recalcaron.

Ahora empieza la ronda de nombres para asumir en reemplazo de Xabi Alonso, y se rumorea con el regreso de Zinedine Zidane. Pero de momento, lo único claro que es que Álvaro Arbeloa asumirá por ahora.

