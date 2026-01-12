El Sevilla atraviesa un momento complejo, marcado por la irregularidad y un 14° lugar que lo mantiene atento a la parte baja de La Liga. En ese escenario, Alexis Sánchez ha tomado protagonismo, intentando levantar a un equipo golpeado con liderazgo y experiencia.

Sin embargo, el chileno volvió a sembrar dudas tras encender las alarmas en el último entrenamiento. Aunque está convocado, su presencia ante el Celta de Vigo no está asegurada en un duelo clave para alejarse de la zona de riesgo.

¿Alexis nuevamente lesionado?

En la antesala del encuentro, Matías Almeyda explicó la situación en conferencia de prensa: “Ayer, mientras entrenábamos, en un contacto con un compañero recibió un golpe en su cadera. Veremos cómo se encuentra mañana. Hoy estaba dolorido, no es nada grave”, aclaró el DT, remarcando que Alexis sigue considerado para el duelo.

La incógnita sobre si el tocopillano será titular vuelve a poner el foco sobre una temporada marcada por molestias físicas. Eso sí, cada vez que está en plenitud, el ex Arsenal marca diferencias tanto en las prácticas como en los partidos oficiales.

Por ahora, el Sevilla se concentra exclusivamente en el choque de este lunes 12 de enero ante el Celta de Vigo, donde sumar de a tres es una obligación para tomar aire en la tabla. En tanto, Gabriel Suazo continúa fuera por lesión y no será parte de la convocatoria.

¿A qué hora juega el Sevilla vs. Celta por La Liga?

El partido entre Sevilla y Celta de Vigo se juega este lunes 12 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, por la fecha 20 de la Liga de España.

