Después de haber marcado un gol clave la semana pasada, nadie imaginó que Alexis Sánchez se llenaría de críticas en España. Este domingo el Sevilla dejó escapar el triunfo y se conformó con un empate 1 a 1 frente al Rayo Vallecano, donde el Niño Maravilla fue titular pero no pudo ayudar.

El tocopillano, que venía de liderar la igualdad contra Betis en el clásico, se repitió el plato y saltó a la cancha desde el primer minutos. Sin embargo, en esta ocasión no pudo hacer mucho, algo que no le perdonaron.

La prensa española le pegó y con todo al delantero luego de su actuación frente al Rayo Vallecano. Un momento que sigue sumando dudas a una posible renovación para la próxima temporada.

Alexis Sánchez se llena de críticas en el Sevilla

Alexis Sánchez no pudo repetir el nivel mostrado en el clásico con Betis y el Sevilla lo lamenta. El Niño Maravilla no logró marcar diferencias mientras estuvo en la cancha y la prensa española se le tiró encima sin piedad.

Alexis Sánchez pasa del cielo a la tierra en una semana en Sevilla. Foto: Getty Images.

El Desmarque dedicó palabras a la actuación del tocopillano, al que calificaron con nota 3. “Su gol al Betis no debe nublar la realidad. Hoy no le aportó nada al equipo“.

Publicidad

Publicidad

Eso no fue todo, ya que el citado medio reflejó con números la mala tarde de Alexis Sánchez. “Sin frescura ni acierto con el balón en los pies. Perdió el 50% de los pases en campo rival. Increíble“.

ver también “Faltaban huevos…”: el íntimo festejo de Alexis Sánchez tras sufrido empate del Sevilla ante Betis

Finalmente y en esa misma línea, criticaron que las pocas ocasiones que tuvo no las supo definir como alguien de su categoría. “Dos disparos y ambos bloqueados por un rival“.

Habrá que ver si es que esto le termina acostando muy caro al atacante, quien ha ido rotando entre titularidad y suplencia. El cierre de la temporada está a la vuelta de la esquina, por lo que tendrá que demostrar su categoría y experiencias en un momento clave.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez sufre las consecuencias de una mala tarde junto al Sevilla. El tocopillano no deja de recibir críticas en unos Blanquirrojos que, en lo colectivo, dejan mucho que desear.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Alexis Sánchez y Sevilla deben dar vuelta la página para enfocarse en lo que se les viene en La Liga. El próximo domingo 15 de marzo desde las 12:15 horas los Blanquirrojos visitan al Barcelona.

ver también ¿Vuelve a la selección chilena? La visita de Nicolás Córdova a Alexis Sánchez en Sevilla

En resumen, Alexis Sánchez es criticado en Sevilla por…

De héroe a villano en una semana: Tras haber anotado en el clásico ante el Betis, el delantero chileno fue titular en el empate 1 a 1 del Sevilla frente al Rayo Vallecano, pero su bajo rendimiento le significó pasar de los elogios a duras críticas por parte de la prensa especializada.

Tras haber anotado en el clásico ante el Betis, el delantero chileno fue titular en el empate 1 a 1 del Sevilla frente al Rayo Vallecano, pero su bajo rendimiento le significó pasar de los elogios a duras críticas por parte de la prensa especializada. Duro juicio de la prensa española: El medio El Desmarque calificó al tocopillano con una nota 3 , señalando que su gol anterior no debe “nublar la realidad”. Entre los reproches destacan su falta de frescura, el haber bloqueado sus únicos dos remates y una estadística preocupante: perdió el 50% de sus pases en campo rival.

El medio El Desmarque calificó al tocopillano con una , señalando que su gol anterior no debe “nublar la realidad”. Entre los reproches destacan su falta de frescura, el haber bloqueado sus únicos dos remates y una estadística preocupante: en campo rival. Incertidumbre sobre su renovación: Esta actuación irregular llega en un momento crítico, justo cuando se define su continuidad para la próxima temporada. Con el cierre de la campaña cerca, Sánchez se ve obligado a recuperar su nivel para asegurar su lugar en un Sevilla que, en lo colectivo, sigue dejando dudas.

Publicidad