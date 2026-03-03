Justo cuando estaba siendo criticado, Alexis Sánchez respondió siendo clave en el mejor momento. El Niño Maravilla lideró el sufrido empate 2 a 2 del Sevilla ante el Real Betis en el clásico de la ciudad y lo festejó con todo en la interna.

Los Blanquirrojos no lo estaban pasando bien en La Liga y llegaban llenos de dudas al derbi. El tocopillano se ganó un lugar entre los titulares, al igual que Gabriel Suazo, siendo determinante en el segundo tiempo con el descuento que llenó de ilusión a su equipo.

Si bien había hablado tras el partido, muchos querían saber cómo fue que el goleador histórico de la selección chilena celebró su actuación. Y este martes fue su propio club el que sacó a la luz imágenes del íntimo festejo que tuvo junto al plantel.

Las reacciones de Alexis Sánchez tras el empate del Sevilla con Betis

Alexis Sánchez fue uno de los jugadores que más celebró el empate del Sevilla ante Betis. El Niño Maravilla marcó uno de los goles de la igualdad y tuvo un rol fundamental para levantar a un equipo que parecía sumar un nuevo revés.

Alexis Sánchez se volvió loco tras el empate del Sevilla con Betis. Foto: Getty Images.

Los Blanquirrojos publicaron este martes un video con todo lo que pasó en camarines y la interna en el clásico. Apenas terminó el encuentro, el tocopillano estuvo abrazando a sus compañeros en la cancha para felicitarlos por haber conseguido un agónico 2 a 2.

Pero ya en camarines, Alexis Sánchez entró con todo, gritando para celebrar lo que hicieron los jugadores del Sevilla ante Betis. “¡Vamos, muchachos! ¡Qué buenos son, carajo! ¡Faltaban huevos así!“, alcanzó a señalar.

Aunque el momento más cómico llegó después, cuando sentado junto a Gabriel Suazo lamentó el no haber podido conseguir la remontada, con chilenismo incluido. “Podíamos ganarlo, la conc…“.

La actuación que tuvo en el clásico dejó al tocopillano bien parado para lo que viene. Su equipo necesita con urgencia ir escalando puestos y espera que este sea el impulso que les faltaba para poder cerrar bien la temporada.

Alexis Sánchez fue clave tanto dentro como fuera de la cancha. El Niño Maravilla sigue demostrando en Sevilla que hoy entiende su rol como experimentado y soporte de los más jóvenes.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Alexis Sánchez espera seguir marcando para ayudar al Sevilla. El próximo domingo 8 de marzo a partir de las 14:30 horas el equipo del Niño Maravilla y Gabriel Suazo recibe al Rayo Vallecano.

En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla…