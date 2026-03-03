Gabriel Suazo desata la preocupación en Sevilla: “Se antoja un problema…”

Cual mago saca un conejo de un sombrero, Sevilla sacó un empate de la nada el pasado domingo ante Real Betis en el derbi andaluz por la Liga de España.

El equipo de Manuel Pellegrini ganaba por 2-0 en La Cartuja, pero vino la remontada del cuadro de Nervión, que contó con un Alexis Sánchez clave, quien marcó el primer descuento con un golpe de cabeza.

El empate le sirvió a Sevilla para respirar en la lucha por no perder la categoría, pero dejó un damnificado, puesto que Gabriel Suazo recibió amarilla y quedó suspendido.

ver también “Faltaban huevos…”: el íntimo festejo de Alexis Sánchez tras sufrido empate del Sevilla ante Betis

Suspensión de Suazo complica a Sevilla

Gabriel Suazo es titular indiscutido en Sevilla, por lo que su suspensión complica en demasía al entrenador argentino Matías Almeyda, situación que se grafica con la reacción de la prensa andaluza.

“Gabriel Suazo, uno de los hombres fuertes de Almeyda desde su llegada al cuadro blanquirrojo, vio la quinta amarilla del curso en La Cartuja y no estará disponible para el choque ante el Rayo Vallecano del próximo domingo”, cuenta Diario de Sevilla.

Matías Almeyda tiene que reemplazar a Suazo. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Esta ausencia, que se antoja un problema para el técnico bonaerense, podría volver a brindarle la titularidad a uno de esos futbolistas que se han ganado el corazón de la hinchada sevillista debido a su buen hacer cuando el equipo más lo ha necesitado. Oso”, agrega el citado medio.

Oso se perfila como titular en Sevilla por la ausencia de Suazo, en un partido que se jugará este domingo desde las 14:30 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

ver también ¿Vuelve a la selección chilena? La visita de Nicolás Córdova a Alexis Sánchez en Sevilla

La tabla de posiciones en La Liga

Publicidad