La selección chilena está tomando forma de cara a los amistosos de marzo y lo hace con algunas sorpresas. Nicolás Córdova está de gira conversando con algunas figuras y este domingo estuvo junto a uno que ha desaparecido de su proceso: Alexis Sánchez.

El técnico sorprendió a todos revelando una imagen mirando al Niño Maravilla, el que le respondió con todo. El tocopillano marcó un golazo y lideró la remontada del Sevilla ante Real Betis en el clásico, donde demostró que sigue vigente.

La situación de inmediato dejó a los hinchas expectantes con un posible retorno del delantero. Esto, considerando su actual rol de jugador experimentado que ayuda a los más jóvenes después de un 2025 que terminó con triunfos después de quedar fuera del Mundial.

Nicolás Córdova vio el golazo de Alexis Sánchez en Sevilla… ¿Para traerlo de vuelta a la Roja?

Just cuando iba a mirar a su capitán, Gabriel Suazo, el técnico de la selección chilena vio a uno de los que hace rato le piden volver. Alexis Sánchez fue figura en el empate del Sevilla con Betis, mostrándose al DT de la Roja para tratar de conseguir una nueva oportunidad.

Nicolás Córdova vio en la cancha el golazo de Alexis Sánchez en el derbi de Sevilla. Foto: Instagram.

Si bien su proceso ha estado marcado por caras jóvenes pensando en que la próxima competencia oficial será a mitad de año, el Niño Maravilla sigue compitiendo en el alto nivel. Esto lo ilusiona con poder seguir siendo opción para el Equipo de Todos, aunque ha recibido portazos con el actual cuerpo técnico.

Sin embargo, este domingo Nicolás Córdova llegó a ver al Sevilla en el derbi con Betis con la idea de mirar a Gabriel Suazo. Ahí se encontró con un Alexis Sánchez que fue titular, marcó un golazo y fue uno de los mejores dentro de la cancha.

El DT no le dio una respuesta, pero sí tuvo un guiño que ilusiona a varios. A través de sus redes sociales, el técnico de la Roja publicó un video mirando el clásico mencionando al goleador histórico de nuestro país.

Quedará esperar para ver si es que el tocopillano es considerado para la próxima nómina, la que debería salir a la luz estos días. Si no, quedará en evidencia que no será considerado y puede dar por cerrada su exitosa etapa con el Equipo de Todos.

Alexis Sánchez le mete presión a Nicolás Córdova para poder volver a la selección chilena. El Niño Maravilla no pierde la esperanza de ser llamado, pero por ahora sigue trabajando para ser un aporte en el Sevilla.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en la temporada 2025/26?

Con su actuación ante el Betis, Alexis Sánchez llegó a los 20 partidos oficiales con el Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 958 minutos que alcanza dentro de la cancha.

En resumen, Alexis Sánchez y Nicolás Córdova se encontraron en Sevilla…