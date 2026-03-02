Universidad de Chile logró un nuevo triunfo en el Estadio Monumental y superó a Colo Colo en el Superclásico 199. Con la anotación del canterano Matías Zaldivia los azules se llevan tres puntos de oro y renuevan los ánimos en el proceso de Francisco Meneghini.

“Estamos muy contentos, lo merecíamos. Me parece que lo mereciamos antes, antes de la fecha 5, pero bueno, se terminó dando acá contra el clásico rival”, recalcó el DT trasandino en conferencia de prensa.

Ahora la U acabó con la mala racha que registraba en la Liga de Primera, y se enfoca en lo que será la llave de Copa Sudamericana ante Palestino este miércoles. Por lo que el foco pasa a ser en el partido ante los árabes.

Sin embargo, en la directiva de Azul Azul todavía se sigue jugando el Superclásico. Esto debido a que entregaron un libro de quejas por lo ocurrido en el reciente domingo.

¿Qué reclama la U en el Superclásico?

Según indicó Francisco Caneo en Radio Cooperativa se entregó un libro de quejas tras la experiencia de la directiva azul en el Estadio Monumental. Lo que tuvo como foco lo ocurrido este domingo 1 de marzo.

Zaldivia se transformó en el nuevo villano de Colo Colo

En el documento se cuestiona el operativo que realizó Colo Colo. Entre los puntos mencionados, se indica la molestia por el uso de vehículo para poder trasladarse al interior del recinto. También hubo lanzamiento de líquidos y la tardanza en el actuar de los guardias.

También hubo quejas ya que por altoparlantes se hizo pausas al momento de mencionar a Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero. Lo que permitió el insulto de los hinchas albos.

En el documento además enfatiza que se cortó la luz contra los medios partidarios tras el gol de Zaldivia. “También había poco guardia. Teníamos un hincha de Colo Colo afuera de la caseta. También hubo problemas con un camarógrafo de canal 13”, acotó el periodista.

