Universidad de Chile tendrá un encuentro muy importante por la Copa Sudamericana frente a Palestino. Claro que para este choque, no podrán contar con Matías Zaldivia.

El Romántico Viajero vivió un fin de semana muy feliz al vencer a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. Matías Zaldivia fue el héroe del Bulla al poner el 1-0 en el Estadio Monumental, dándole a Francisco Meneghini su primer triunfo con el buzo azul.

La baja de U. de Chile contra Palestino

El ciclo de Paqui Meneghini en Universidad de Chile no ha comenzado de buena manera y si caía en Macul, su futuro en el CDA corría peligro. Sin embargo, la victoria tiene el efecto contrario y ahora suma tiempo para seguir haciendo su trabajo en La Cisterna.

En el Estadio Monumental hubo varios puntos altos. Jugadores como Gabriel Castellón, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz o Javier Altamirano elevaron su nivel respecto a lo que venían haciendo. ¿El problema? Es que uno de ellos no podrá decir presente contra Palestino.

Zaldivia, el goleador del Bulla contra Colo Colo, no jugará en la Copa Sudamericana. El argentino nacionalizado chileno no tiene problemas físicos ni nada por el estilo, pero una olvidada sanción no le permitirá estar en el duelo a jugarse en el Estadio Nacional.

Resulta que Matías Zaldivia fue expulsado en el último partido de Universidad de Chile a nivel internacional, contra Lanús en la Copa Sudamericana 2025 al final del encuentro. El jugador de 35 años fue castigado con dos duelos, por lo que no puede participar del choque contra el Tino-Tino.

Zaldivia fue expulsado contra Lanús en la semifinal de la Sudamericana 2025. Imagen: Photosport

El Romántico Viajero se medirá ante Palestino este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas, en el Estadio Nacional, pero sin público. Este partido corresponde a la primera ronda de la Copa Sudamericana y es a duelo único. El ganador entrará a la fase de grupos.

En resumen:

El defensa Matías Zaldivia no jugará contra Palestino por una sanción de dos duelos .

no jugará contra Palestino por una sanción de . Universidad de Chile enfrentará a Palestino este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas.

enfrentará a Palestino este a las 21:30 horas. El encuentro de Copa Sudamericana se disputará sin público en el Estadio Nacional.

