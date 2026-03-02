Es tendencia:
Copa Sudamericana

Nunca ganaron: El polémico árbitro para duelo de U de Chile con Palestino por Sudamericana

La Conmebol decidió que un equipo referil brasileño sea quien imparta justicia este miércoles en el Estadio Nacional.

Por Alfonso Zúñiga

U de Chile y Palestino definen plaza para Copa Sudamericana.
U de Chile y Palestino definen plaza para Copa Sudamericana.

A dar vuelta la página. Luego del triunfo en el Superclásico ante Colo Colo, en Universidad de Chile ya se enfocan en su próximo desafío, cuando este miércoles 4 de marzo se juegue el pase a fase de grupos en Copa Sudamericana frente a Palestino.

El encuentro que se jugará a puertas cerradas en el Estadio Nacional, será clave para el equipo de Francisco Meneghini, no sólo en el aspecto deportivo por competir internacionalmente, sino también en lo económico por los premios en dinero que reciben.

Para este duelo entre la U de Chile y Palestino por un lugar en Copa Sudamericana, la Conmebol designó un equipo arbitral de origen brasileño, con una particularidad que asusta a los azules: nunca ganaron cuando él les dirigió.

U. de Chile vs. Palestino: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Copa Sudamericana 2026

U. de Chile vs. Palestino: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El temido árbitro que dirigirá a U de Chile vs. Palestino por Sudamericana

El ente rector del balompié continental decidió que Raphael Claus sea el juez central de este compromiso. Le acompañarán como asistentes Bruno Pires y Maira Mastella, además de Rejane Caetano como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR estarán Pablo Goncalves y Rodrigo D’Alonso.

El tema es que el silbante de 46 años dirigió en dos ocasiones a Universidad de Chile en torneos Conmebol y nunca logró ganar. La primera fue en fase previa 2 de Copa Libertadores 2021, en el Estadio Nacional, con empate por 1-1 ante San Lorenzo, donde amonestó a Luis Casanova y Mario Sandoval.

La segunda y última vez de Claus ante los azules fue recientemente, en los playoffs de Sudamericana 2025, cuando cayeron por 2-1 ante Guaraníde Paraguay en “La Nueva Olla” de Asunción, allí no le puso tarjetas a futbolistas del “Bulla”.

En síntesis

  • El miércoles 4 de marzo jugarán Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Nacional.
  • Raphael Claus será el árbitro central del partido por la Copa Sudamericana.
  • Cero victorias registra Universidad de Chile en dos partidos dirigidos por este juez.

¿Cuándo se juega este cotejo?

Universidad de Chile enfrentará a Palestino por la clasificación a la fase de grupos en Copa Sudamericana en el Estadio Nacional, este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas.

