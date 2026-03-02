En medio de la llegada de refuerzos, salidas a préstamos y despedidas, Miguel Ángel Orellana, jugador con largo recorrido en el fútbol nacional, anunció que se retiraba de las canchas a través de sus redes sociales.

El delantero que militaba en Osorno de la Segunda División conversó con AS donde explicó las razones detrás de su decisión. “No ha sido fácil, aunque era una decisión que venía madurando desde antes. Nos hemos movido mucho como familia y quisimos radicarnos definitivamente. Optamos por quedarnos a vivir en Osorno y pensaba que si el club me daba la posibilidad de jugar mi último año profesionalmente, le daba”.

“Y si no era aquí, no iba a jugar más, porque no me quiero cambiar de nuevo de ciudad. Estamos un poco ya cansados con el tema, porque los niños van creciendo, quieren una estabilidad”, explicó el futbolista.

Miguel Ángel Orellana y su salida de Osorno

El jugador llegó el 2024 a Osorno donde señaló que aún tiene esperanzas de que pueda seguir jugando allá. “Pero si no es acá en Osorno, no voy a jugar en ningún otro lado. El fútbol está un poco complicado, no es fácil, ya nos vamos poniendo un poquito más viejos”.

“Los cabros más jóvenes juegan por menos plata, entonces se hace más complicado estar. Lo asimilé y al final no fueron muy claros, porque finiquité y listo. Así de duro es el fútbol”.

Asimismo, señala que no porque este retirado está más tranquilo. “Esto no quiere decir que tenga la vida asegurada, pero en un momento el retiro tiene que llegar. Lo tomé tan fríamente que dije ‘bueno, el club crece, no hay más, fin y chao’”.

“Es algo natural de la vida y esto tiene que pasar. A lo mejor a algunos les toca a los 20 años, a los 25 y a mí me tocó a los 36 años. Claramente, me hubiese gustado seguir jugando, pero no se dio como quise”, explicó.

Añadiendo que ya se ha desempeñado en otras labores fuera de las canchas. “Si tengo que trabajar en otro tipo de cosas, le pongo el pecho a las balas y no tengo problemas”.

“Es más, hago Uber de repente. La gente me pregunta si me molesta y le contesto que por supuesto que no. Me ofrecieron trabajar en unas escuelas de fútbol, estoy analizándolo. A lo mejor, no quiero seguir ligado al fútbol. Quizás armar un negocio después, algo vamos a inventar”, explicó.

