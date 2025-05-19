Novibet opiniones | La guía del operador en Chile

Novibet ha logrado posicionarse de buena manera en el mercado de apuestas deportivas en Chile gracias a un diseño moderno, excelentes cuotas y un gran apartado de promociones.

Para nadie es un secreto que Novibet ha sido una de las casas de apuestas que más se ha posicionado en Chile en los últimos años. Ya sea por su moderna interfaz de usuario, por sus cuotas o por su gran apartado de promociones, no cabe duda de que Novibet se ha ido ganando un lugar en las apuestas deportivas en Chile.

Puntuación Bono de Bienvenida 4 – Bono de bienvenida del 100% hasta 200.000 CLP en el primer depósito. Mercados 5 Cuotas 4 Streaming en vivo 4 App móvil 5 Opciones de pago y retiro 4 Servicio al Cliente 5 Nota promedio 4.5

Bono de bienvenida y código promocional Novibet

Si lo que quieres es conseguir el bono de bienvenida, puedes hacerlo utilizando el código promocional Novibet.

El Novibet bono de bienvenida, al que puedes acceder utilizando el código promocional Novibet, iguala el 100% de tu primer depósito hasta un máximo de $200.000 CLP.

Para reclamar este Novibet bono de bienvenida, debes residir en Chile y haber aceptado el bono de bienvenida durante el proceso de registro y tras realizar el primer depósito.

Cabe destacar que Novibet también entrega este mismo esquema de bonos donde duplica el depósito inicial en un 100% con un máximo de $200.000 CLP a los usuarios de casino. Las Novibet opiniones puntúan este bono de bienvenida como uno de los más competitivos en el mercado de apuestas chileno.

Otras promociones que destacan en Novibet

La casa de apuestas también cuenta con varias promociones para los usuarios ya registrados donde se puede sacar mucho provecho a los depósitos.

Entre las promociones más destacadas se encuentran el “Early Over”, el “Pago Anticipado” y el “Acelerador de Combinadas”.

Mercados y deportes disponibles en Novibet

La casa de apuestas cuenta con opciones desde fútbol y básquetbol hasta el snooker y ajedrez, si quieres realizar una apuesta en Novibet cuentas con hasta 28 disciplinas diferentes para escoger, además de E-Sports y entretenimiento. Sin lugar a dudas que el deporte con más mercado es el fútbol, y en ese contexto, algunas de las opciones disponibles para hacer una apuesta en Novibet son las siguientes:

Ganador del partido

Total de goles

Equipo que anota el primer gol

Resultado al descanso

Hándicap asiático

Over/Under de saques de esquina o tarjetas

La cantidad de opciones para hacer una apuesta en Novibet son muy amplias. Además, el saber como funciona Novibet en cada deporte te puede dar una gran ventaja a la hora de decidir cómo apostar en Novibet.

¿Cómo funcionan las cuotas en Novibet?

A diferencia de otras casas de apuestas que operan en el mercado chileno, Novibet online no ofrece opciones como Súper Cuotas a sus usuarios. Además, el rango de cuotas que ofrece en la mayoría de los deportes, incluyendo el fútbol, no marca mucha diferencia con lo que se ofrece en otras casas de apuesta con presencia en Chile, como Betano, 1xBet o bet365, por dar algunos ejemplos.

Tomaremos como ejemplo el partido que jugarán Colombia vs Chile en las Eliminatorias para el Mundial de 2026 este martes. La cuotas son las siguientes:

Gana Colombia: 1.42

Empate: 4.20

Gana Chile: 9.50

Así, si apostamos $10.000 CLP a que Chile dará la sorpresa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la ganancia neta será de $95.000 CLP. En tanto, una victoria de Brasil dará un saldo de $14.200 CLP. Además de apostarle al ganador del partido, se puede apostar al total de goles, al resultado al descanso, al hándicap asiático y al primer equipo que anotará, entre otros mercados.

Servicio de streaming y apuestas en vivo en Novibet

Novibet deportes cuenta con un servicio de streaming donde se puedan ver los deportes en los que se están realizando apuestas. Sin embargo, para poder acceder a este servicio de streaming en vivo, debes tener una cuenta de usuario activa en Novibet deportes y, además, contar con saldo positivo. De lo contrario, no podrás tener acceso a la retransmisión de los partidos.

Además de la sección de streaming, Novibet también posee una sección de estadísticas muy completa donde se puede analizar mucha información antes de apostar.

Opinión de Novibet app

Novibet cuenta con una app móvil que puede facilitar tu proceso para realizar apuestas deportivas, y a diferencia de lo que sucede con otros competidores en el mercado, Novibet sí cuenta con una app que tiene compatibilidad tanto con Android como con iOS.

A continuación, te presentamos un paso a paso para poder descargar la Novibet app en Android:

Descarga la Novibet app desde el sitio web de Novibet

Autoriza la instalación instalación de fuentes desconocidas. Cabe destacar que Si hay más de una ventana abierta en Chrome, no podrás descargar la app.

Instala la Novibet app seleccionando Novibet.apk (desde las descargas o archivos de tu dispositivo) y presiona el botón Instalar.

Aparecerá un mensaje en la pantalla de aplicación exitosa. Luego de eso, puedes abrir la Novibet app Android en tu teléfono o dispositivo móvil.

Por contrapartida, estos son los pasos para descargar la Novibet app en iOS:

Abre la aplicación de App Store en tu iPhone

Escribe Novibet app en el menú de búsqueda

Haz clic en instalar para empezar la descarga

Aguarda la descarga e instalación automática de la aplicación

Abre la Novibet app ios una vez que haya finalizado la descarga

Para poder descargar la Novibet app Android, se requiere que el sistema operativo de tu dispositivo sea la versión 7.0 o superior, y el espacio de la app es de 30 MB. En tanto, si quieres descargar la Novibet app iOS necesitas una versión de iOS 13.0 o posterior, y el peso de la aplicación es de 130.6 MB.

Métodos de depósito y retiro en Novibet

Métodos de depósito disponibles en Novibet

Los métodos de depósito disponibles en Novibet online son los siguientes:

Webpay

Depósito Bancario

Pago en efectivo

Tarjeta de crédito o débito

Skrill

Neteller

Astropay

Métodos de retiro disponibles en Novibet

Los métodos de retiro disponibles en Novibet deportes son los siguientes:

Depósito Bancario

Tarjeta de crédito o débito

Skrill

Neteller

Astropay

Servicio al cliente de Novibet

En caso de que tengas algún problema, Novibet cuenta con un servicio al cliente de primer nivel para que puedas resolver todas tus dudas, incluso si estas no son relacionadas con el bono de bienvenida. Las formas de contactar al servicio al cliente de Novibet, que además funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana, son las siguientes:

Chat en vivo

Correo electrónico a support@cl.novibet.com

Messenger

Telegram

Nuestro veredicto sobre Novibet

Las opiniones de Novibet son bastante positivas. Esta casa de apuestas posee uno de los bonos más competitivos en el mercado, entrega muy buenas cuotas, la navegación es muy sencilla y, además, el hecho de que posea una app para Android y iOS, así como un buen servicio de streaming de deportes en vivo, sugiere que a Novibet no le falta nada para poder competir con las otras casas de apuestas deportivas que es han posicionado bien en el mercado chileno.

Sin duda que una de las opiniones de Novibet más populares es la del bono de bienvenida, ya que esta casa de apuestas duplica tu primer depósito en un 100% con un máximo de $200.000 CLP. Si bien los términos y condiciones completos del bono de bienvenida Novibet están en el sitio web del operador, no cabe duda de que este bono es uno de los más competitivos en la actualidad.