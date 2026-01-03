Es tendencia:
Mercado

Además de Eduardo Vargas: La U promete remecer el mercado con dos nuevos delanteros

El Romántico Viajero tiene en carpeta a dos goleadores de jerarquía para cumplir con las exigencias de Paqui Meneghini

Por Felipe Pavez Farías

Vargas lidera los fichajes de la U en 2026
© Ude ChileVargas lidera los fichajes de la U en 2026

Universidad de Chile remeció el mercado de fichajes con el anhelado anuncio de Eduardo Vargas. El Bicampeón de América volvió al club de sus amores tras 14 años. Lo que fue celebrado por la parcialidad azul que añoraba su regreso. 

“Hola a todos, estoy muy feliz de estar de vuelta. Espero verlos pronto, abrazo muchachos”, fue el escueto mensaje que subió Turboman a las redes sociales de la U. Con una sonrisa de oreja a oreja, el goleador que ahora se quedará con el número 11 para seguir haciendo historia en el Romántico Viajero. 

Sin embargo, las contrataciones para la U están lejos de terminar. A tal punto que se indica que ahora van por otros dos goleadores de jerarquía para cumplir con los requisitos que solicitó el nuevo DT Paqui Meneghini. 

Los dos refuerzos que busca la U 

Para Meneghini es fundamental recuperar el poder en el ataque. Ya tuvo como experiencia lo ocurrido en 2025 donde la U sufrió con la falta de gol. Además se confirmaron las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. 

El tema es que en Azul Azul quieren remecer el mercado y van por dos goleadores calados. Así lo indica el medio Bolavip que apunta a nombres ultra conocidos como Juan Martín Lucero y Octavio Riveros.

El “Gato” ya es seguido hace varias semanas y el acuerdo estaría más que encaminado. Por lo que solo faltan detalles para cerrar su salida del Fortaleza que tras el descenso dio vía libre para el delantero que brilló en Colo Colo pero que se fue por la puerta de atrás. 

El otro fichaje es el charrúa que también jugó en los albos. En el pasado mercado también sonó pero por temas económicos no llegó a buen puerto su contratación. Según el medio citado ahora no lo pasa nada de bien en el Barcelona de Guayaquil y hasta se le adeuda una importante cifra. 

De esta forma el ariete quedaría libre y su llegada sería solo cuestión de días para vestirse de azul y ponerse bajo el mando de Meneghini. Por lo que las buenas noticias en la U no paran en este 2026.

