Universidad de Chile comenzó la pretemporada 2026 de la mano del técnico Francisco Meneghini, cuando todo el plantel bullanguero se reunió en el Centro Deportivo Azul.

Un inicio que marca también el regreso de los préstamos, pero uno que fue sorpresivo para los hinchas fue el de Federico Mateos, quien todavía tiene un año más de contrato con la U.

Por lo mismo, los seguidores azules guardaban expectativas con el verdadero rol que tendrá Mateos está temporada con la U, aunque fue el propio jugador quien explicó su situación.

Una vez terminó el primer entrenamiento, el volante aseguró que está entrenando en el club, pero sólo a la espera de definir su futuro que estará lejos del CDA.

Federico Mateos revela que no seguirá en la U. Foto: Felipe Zanca /Photosport

ver también Criticado refuerzo: Federico Mateos se integra a la pretemporada de U. de Chile 2026

¿Qué pasa con Federico Mateos en U de Chile?

Federico Mateos descartó seguir como jugador de Universidad de Chile, donde espera una definición de su futuro, con ofertas para seguir en otros equipos jugando.

Publicidad

Publicidad

“No, ver otra alternativa, ya está hablado con la gente del club, pero mientras hay que seguir entrenando y mantenerse bien físicamente. Por suerte hay cosas, se está viendo y hay que afinar detalles”, explicó.

Una situación que asume con mucha realidad: “Este club es increíble, pero también hay que ver la parte futbolística y si uno está mas o menos es difícil seguir en un club tan grande”.

Pese a todo, desea lo mejor para sus compañeros que se quedarán batallando en la U: “Tienen un gran cuerpo técnico y creo que será un gran año”.

Publicidad