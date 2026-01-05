Universidad de Chile regresó de forma oficial a los entrenamientos de la mano de Francisco Meneghini. En el inicio de la pretemporada, llamó la atención la presencia de Federico Mateos.

Los Azules quieren pagar su deuda con el torneo local, el cual no ganan desde el 2017, por lo cual trabajan pensando en dar nuevamente una vuelta olímpica. Paqui vive su primer cara a cara con el plantel, donde llama la atención de un sorpresivo jugador.

Federico Mateos entrena en U. de Chile

Si bien Francisco Meneghini había iniciado su trabajo con algunos juveniles, este lunes fue el inicio oficial de la pretemporada con el plantel completo. Eduardo Vargas, por ahora el único refuerzo, estuvo presente con sus nuevos compañeros y algunos no tan nuevos.

Claro, en el CDA todos esperaban el reencuentro de Varguitas con Charles Mariano Aránguiz. Como un niño buscando un juguete, arribó el Príncipe a La Cisterna y su cara de felicidad al ver a su compadre lo dice todo. Juntos ganaron la Copa Sudamericana y dos Copa América con La Roja.

Una de las novedades que llamó bastante la atención en la U, fue la presencia de Federico Mateos. El argentino de 32 años reapareció en La Cisterna luego de estar en el 2025 en Ñublense a préstamo. No estaba en los planes de muchos, pero lo cierto es que tiene contrato con los Azules hasta fines del 2026.

¿Se quedará? Mateos tuvo un buen rendimiento en Ñublense, donde jugó 38 partidos, anotó 7 goles y entregó 4 asistencias. Sin embargo, esto no bastaría para quedarse en el Romántico Viajero. El volante al ser argentino, usa un cupo de extranjero, por lo que es poco probable que tenga un lugar en el plantel.

Universidad de Chile y Federico Mateos tendrán que definir si separan sus caminos definitivamente u optan por un nuevo préstamo. El jugador de 32 años arribó en 2023 al club y estuvo hasta 2024, donde no pudo ganarse un puesto y fue objeto de bastantes críticas.