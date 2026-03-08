Desde que arribó a Dinamarca en septiembre del 2023, el delantero chileno Darío Osorio comenzó a hacerse un nombre en el Midtjylland, donde en su primera temporada consiguió un agónico título de Superliga en la última fecha.

Tras ello, la regularidad fue la constante en el oriundo de Hijuelas, donde no sólo se ganó un lugar en el 11 titular del cuadro de Herning, también comenzó a participar en torneos continentales, donde los ojos del Viejo Continente se posaron sobre él.

Ahora, justo después que su entrenador en Midtjylland, Mike Tullberg, reconociera que Osorio puede salir del club en el próximo verano a un equipo “de nivel alto“, consiguió un nuevo logro como es meterse en la Final de la Copa de Dinamarca.

Darío Osorio va por un nuevo título con Midtjylland

Fue hace casi un mes que el equipo del chileno derrotó en la ida de semifinales al Aarhus GF (AGF), actual puntero de la Superliga danesa, por 1-0 de visita. En esta jornada, en el MCH Arena, el delantero entró desde el minuto inicial.

En un duelo de fuerzas parejas, fue el forastero quien abrió el marcador mediante Tobias Bech (58′). Ante la paridad en las cifras, el DT de Midtjylland optó por sacar a Osorio a los 66′. 120 segundos más tarde, el brasileño Júnior Brumado puso la igualdad definitiva.

De esta forma, el cuadro del ex Universidad de Chile se metió en la Final de la Copa de Dinamarca, donde buscará su segundo título en suelo escandinavo, nada menos que en Clásico ante FC Copenhague, el jueves 14 de mayo en el Estadio Parken de la capital danesa.

En síntesis

Darío Osorio clasificó con el Midtjylland a la final de la Copa de Dinamarca.

clasificó con el Midtjylland a la final de la Copa de Dinamarca. FC Copenhague será el rival en la definición por el título.

será el rival en la definición por el título. 14 de mayo se disputará la final de copa en el Estadio Parken de Copenhague.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Este jueves 12 de marzo, el cuadro danés jugará la ida por octavos de final en Europa League ante los ingleses de Nottingham Forest, desde las 17:00 horas (de Chile) en City Ground.

