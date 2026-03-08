“Es urgente el VAR”: Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B

Puerto Montt logró un triunfo clave en la Primera B. El elenco de Emiliano Astorga superó por 3-1 a Deportes Recoleta y se ubica como único puntero con 9 puntos en tres fechas disputadas. Sin embargo, la presentación en el Estadio El Chinquihue no estuvo ajeno a polémicas.

Así lo enfatizó el cuadro de la Región Metropolitana que sufrió con los cobros del juez Víctor Abarzúa. El marcador lo abrió Alexis Sabella al minuto de juego para los locales. Luego vino el empate de Germán Estigarribia al 29’. Pero la gran polémica vino 43’ cuando el árbitro central cobró una mano del central textilero.

Lo que se hizo visible con el dudoso penal para los locales y que el pito central cobró por una posible mano de Brayams Viveros. La jugada comenzó con el remate de Jason Flores hacia el arco que defendía Jaime Vargas. Pero el central intentó evitar el disparo del delantero zurdo. El tema es que el balón rebotó en su pierna y luego en su brazo. Pero para Abarzúa esto fue mano y cobró de inmediato desde los doce pasos.

Esto desató los reclamos del cuerpo técnico de Francisco Arrué. Pese a ello, Flores tomó el balón y marcó el 2-1 para los del velero. Pero esto no terminó con las polémicas de Abarzúa.

En el complemento, Javier Espinoza recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada y luego Jaime Vargas también fue expulsado por una entrada desmedida ante Manley Clerveaux. Recoleta había ocupado todos los cambios y finalmente Nicolás Carvajal tuvo que asumir como portero hasta el cierre. Lo que terminó por colmar la paciencia en el plantel de Recoleta.

Deportes Recoleta exige el VAR en la Primera B

Tras el pitazo final fue Francisco Arrué el que tomó la palabra y reclamó por la falta de la revisión de jugadas en la Primera B. Lo que deja a la luz los graves errores que enfrenta el arbitraje nacional.

Recoleta reclamó por penal fantasma ante Puerto Montt

“Sí hay que tener VAR. Con nosotros se quedaron con el penal que no le cobraron a Unión. Los árbitros quedaron condicionados con nosotros. Todos nos equivocamos, pero nos gustaría que se equivocaran menos”, indicó el adiestrador a TNT Sports.

“El VAR es urgente para este categoría. Nos hicieron un gol al minuto y el equipo manejó todo el primer tiempo. Tuvimos opciones de gol. Luego el penal, pasan arriba y en el segundo tiempo con dos jugadores menos es otra historia. Esto recién comienza es una carrera de largo aliento. Solo me queda felicitar a mis jugadores. Nos queda cambiar la historia”, sentenció.

En resumen: