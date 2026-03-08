El mercado de fichajes sigue abierto en la Primera B y continúan las sorpresas. Esta vez el protagonista es Unión San Felipe, conjunto que sorprendió este domingo al oficializar la llegada del delantero argentino Agustín Fontana, exjugador de River Plate, como su nuevo refuerzo para la temporada.

El atacante de 29 años llega al cuadro del Uní-Uní en un momento clave del campeonato, justamente después de que el equipo consiguiera su primer triunfo del torneo tras derrotar por 2-0 a Deportes Antofagasta.

Fontana arriba con una carrera irregular, donde su punto más alto se dio en 2021, cuando fue fichado por los ‘Millonarios’, club que pagó cerca de dos millones de dólares por su pase cuando era una de las figuras de Banfield.

El ariete, de todas formas, no logró consolidarse en el equipo dirigido en ese entonces por Marcelo Gallardo, por lo que posteriormente comenzó a sumar minutos en otros clubes del continente.

San Felipe anuncia a Fontana como refuerzo para 2026

A través de su cuenta de Instagram, el club anunció la llegada del atacante argentino, compartiendo una imagen del jugador junto al mensaje: “¡Agustín Fontana es Albirrojo! ⚪🔴 🙌🏻 El delantero argentino se suma al Uní Uní. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa 💪⚽ #UNÍDOS”.

Con la incorporación del delantero argentino, el cuerpo técnico comandado por Luis Landeros busca potenciar la ofensiva y seguir escalando posiciones en la Primera B, tras un comienzo con dudas donde el equipo acumula un triunfo, un empate y una dura derrota por 5-0 ante Deportes Iquique.

Ahora, el próximo desafío del Uní-Uní será ante Deportes Recoleta, duelo programado para el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas, donde el equipo espera ratificar su repunte en el torneo.

Los números de Fontana en su carrera

Agustín Fontana en su última experiencia defendió la camiseta de Asociación Atlética Estudiantes, de la Primera Nacional de Argentina, donde disputó 20 partidos y anotó 3 goles.

En su carrera, en tanto, el trasandino registra 24 goles en 144 partidos, según consigna el sitio especializado Transfermarkt.

15 partidos disputó Agustín Fontana en River y no logró marcar goles. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

