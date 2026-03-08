Manley Clerveaux sigue destacando en la Primera B. Ahora el delantero de Colo Colo marcó golazo para el triunfo de Puerto Montt por 3-1 sobre Deportes Recoleta. Lo que además deja al elenco del sur como único puntero de la categoría.

En la primera etapa, Alexis Sabella y Jason Flores -en polémico penal- lograron poner en ventaja al cuadro del velero. Germán Estigarribia puso el descuento para el cuadro textil. Por lo que el complemento asomaba de infarto con dos cuadros que buscaban el triunfo.

Sin embargo, Emiliano Astorga sacó un as bajo la manga: Manley Clerveaux. El delantero ingresó en el complemento por Juan Jaime y en la primera jugada de peligro respondió al respaldo de su adiestrador. El formado en Colo Colo recibió un pase en profundidad de Jason Flores y sacó a relucir su velocidad aprovechando de contragolpe a la defensa rival.

Golazo de Manley Clerveaux

Con pelota pegada al botín derecho, ingresó hasta el área grande y sorprendió con potente zapatazo para superar a Jaime Vargas y desatar los festejos en el Estadio Chinquihue.

Clerveaux llegó a su segundo tanto en el velero y fue hasta la galería para celebrar con los hinchas. “Goooooooool del velero, Manley con su sello personal marca el tercero”, destacaron en la cuenta oficial de Puerto Montt.

Clerveaux celebró con los hinchas de Puerto Montt

Incluso la parcialidad le entregó una bandera de Haití y que el jugador agitó en reconocimiento a sus raíces. Lo que además se transforma en el segundo tanto del delantero desde que llegó a Puerto Montt en este 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Puerto Montt?

El cuadro de Puerto Montt ahora quedó como puntero de la Primera B con nueve unidades en tres partidos disputados, y le saca dos de diferencia a Cobreloa que es el único escolta. Ahora la fecha 4 de Primera B deberá enfrentar a Santa Cruz el 15 de marzo y luego visita a Unión Española el 20/3.

