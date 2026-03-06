El presente de Darío Osorio en el FC Midtjylland sigue dando que hablar en Europa. El chileno de 22 años se ha transformado en una de las grandes figuras del fútbol danés y, desde el propio club, ya empiezan a mirar con atención la posibilidad de que dé un salto a un equipo más grande en el corto plazo.

Quien se refirió directamente al futuro del formado en Universidad de Chile fue el entrenador del equipo, Mike Tullberg, quien reconoció que el plan del club es que el atacante pueda ser vendido en el próximo mercado de verano europeo.

Según explicó el técnico, el rendimiento del nacional lo ha transformado en un futbolista muy atractivo para clubes de mayor nivel en Europa.

En Dinamarca ya miran su posible venta

Tras el partido ante Silkeborg IF, donde el Midtjylland goleó por 4-0, Tullberg aprovechó de destacar públicamente el trabajo del chileno y su importancia dentro del equipo.

En declaraciones al medio TV2 Sports, el entrenador señaló que: “Creo que a veces pasa un poco desapercibido todo lo que hace en la cancha. Es un jugador de equipo extraordinario y se ha convertido en un verdadero futbolista de ida y vuelta, muy valioso para nosotros”.

Al respecto, fue claro en hablar sobre el futuro del nacional y un eventual traspaso en este verano europeo, como lo señaló antes, su director deportivo Kristian Bach Bak: “Por supuesto que cambiará de club en algún momento. Puede hacer de todo en la cancha. Quizás debe ser un poco más peligroso en ataque y marcar más goles, pero como ya demostró que también puede defender, será interesante para muchos clubes de un nivel muy alto”, afirmó el DT.

Osorio fue resaltado por su propio DT.

Ante esto, el propio Tullberg incluso reconoció que, si estuviera trabajando en otro equipo del extranjero, tendría al chileno en la mira para ficharlo. Según explicó, el jugador aún tiene margen para seguir creciendo, pero el nivel que está mostrando actualmente ya es competitivo en el plano internacional.

“Puede que algunos clubes apuesten por su potencial, porque todavía no es un producto completamente terminado. Pero lo que está haciendo ahora es de un nivel muy alto, también a nivel internacional”, aseguró.

Destacan su madurez

Otro punto que destacó el entrenador fue el crecimiento personal del jugador. Para el técnico danés y utilizando unas curiosas palabras hacia el fútbol sudamericano, señaló que Osorio ha dejado atrás algunas críticas por su actitud y hoy muestra una versión más madura dentro del plantel.

“Creo que ha dejado un poco atrás esos problemas. También hay que recordar de dónde viene, donde es normal mostrar emociones en la cancha. Pero ha cambiado mucho desde que llegué, por eso creo que debería recibir más elogios y menos críticas”, cerró el entrenador.

