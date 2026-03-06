Colo Colo se rearmó después de la derrota en el Superclásico ante la U y tendrá varias sorpresas para enfrentar a Audax Italiano. El Cacique enfrenta a los Itálicos buscando tres puntos que le permitan seguir en la cima y, para lograrlo, habrá una importante novedad: la primera titularidad de Lautaro Pastrán.

El nuevo 10 del Eterno Campeón entrenó con los estelares este viernes en la última práctica previa al encuentro. Esta situación llega en un momento donde Fernando Ortiz busca soluciones y le cae como anillo al dedo para agarrar una camiseta que no suelte más.

Y es que después de su arribo, el extremo pasó semanas realizando trabajos para ponerse a tono. Esto lo mantuvo alejado de las canchas y con pocos minutos hasta ahora, que llega su gran oportunidad de transformarse en uno de los pilares para el 2026.

A Lautaro Pastrán le llegó su gran momento en Colo Colo

El golpe que significó perder el Superclásico ante la U tiene a Colo Colo preparando una serie de cambios para enfrentar a Audax Italiano. El Cacique presentará nuevo esquema y la irrupción de nombres que no estaban siendo tan considerados. Entre ellos, Lautaro Pastrán.

Lautaro Pastrán será titular en Colo Colo y podría agarrar una camiseta estelar para el 2026. Foto: Photosport.

El extremo llegó desde Belgrano pero jugando un opaco año en Liga de Quito. Sin realizar pretemporada, debió realizar una serie de trabajos para estar en forma y recién ahora ha ido teniendo más protagonismo.

El pobre nivel que mostraron varios de los que venían siendo titulares llevó a Fernando Ortiz a sacudir el tablero. El DT de Colo Colo presentará una formación con varias novedades y con Lautaro Pastrán acompañando a Maximiliano Romero.

El chileno-argentino, que agarró la 10 que dejó vacante Claudio Aquino, podrá así ser titular y poder mostrar algo de lo que se vio contra Unión Española en la Noche Alba. En aquella jornada los hinchas se ilusionaron con su nivel, pero casi no ha sumado minutos desde entonces.

Quedará esperar para ver si es que tiene impacto inmediato o si se transforma en un nuevo dolor de cabeza. Esto, considerando que no hay margen de error después de un tropiezo como perrder el Superclásico.

Lautaro Pastrán va a pelear por esa camiseta de titular de Colo Colo que no quiere soltar más. El 10 tiene un escenario ideal para hacerlo y así volver a meter al Cacique en la disputa por el liderato de la tabla.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán espera por su estreno como titular en la Liga de Primera con Colo Colo. El Cacique visita a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas.

