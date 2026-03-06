En Colo Colo se vienen varios cambios luego del tropiezo que significó perder el Superclásico ante la U. El Cacique se prepara para varias modificaciones de nombres y orden táctico, con dos nombres que van a rotar roles: Arturo Vidal y Fernando De Paul.

El arquero comenzó esta temporada siendo el capitán del Eterno Campeón en desmedro del King, todo por orden de Fernando Ortiz. Sin embargo, tras lo ocurrido con el Romántico Viajero, el DT terminó furioso con el arquero y le quitará una de sus facetas.

Pero esta no tiene que ver con la jineta, sino con una situación táctica durante los partidos. Una instancia que ahora pasará a estar a cargo del mediocampista, quien va tomando protagonismo pese al revés contra el archirrival.

¿La capitanía? Ortiz le pasa a Vidal una labor que era de De Paul en Colo Colo

Fernando Ortiz remece a Colo Colo y busca levantarlo del Superclásico con la U con cambios internos. El Cacique enfrentará a Audax Italiano presentando varias novedades en su táctica, los que van desde la salida de Javier Correa a una modificación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz le quitó la salida desde el fondo a Fernando Ortiz y se la dio a Arturo Vidal luego de la derrota de Colo Colo ante la U. Foto: Photosport.

Tras lo ocurrido ante la U, el técnico quedó furioso con el arquero por un particular hecho, según explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN. “Creo que tiene que ver con que después del Superclásico, Fernando Ortiz quedó muy caliente con Fernando De Paul, que estaba rifando la pelota“.

Publicidad

Publicidad

Esto llevó al DT de Colo Colo a invertir los roles con el King, quien estaría jugando más retrasado frente a Audax Italiano. “Hoy en el entrenamiento esa responsabilidad ya no va a pasar con el arquero, salía jugando desde el fondo con Arturo Vidal“.

ver también ¿Descartado? Actualizan estado de Claudio Aquino tras sus molestias en Colo Colo

Ante las dudas de si esto generó un quiebre entre el técnico y el guardameta, el reportero fue categórico. “Más que pelear con el técnico, era la forma como salía jugando De Paul en el Superclásico. Veíamos la reacción del técnico“.

De esta forma, se anticipa una nueva manera de distribuir el balón desde el área para adelante. Esto deja en evidencia que la U desnudó esas falencias que ahora obligan al DT a golpear la mesa.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz le quita la salida desde el fondo a Fernando De Paul y se la entrega a Arturo Vidal. Colo Colo trata de rearmarse después de una derrota que pegó fuerte y lleva a una nueva estrategia para seguir peleando la cima.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz afina los últimos detalles para lo que será la visita de Colo Colo a Audax Italiano. El Cacique va a La Florida a buscar los tres puntos ante los Itálicos este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.

ver también La primera reacción de Cristian Riquelme tras escándalo vecinal en Colo Colo

En resumen, Ortiz prepara un cambio con Vidal y De Paul en Colo Colo…

Castigo táctico para Fernando De Paul: El técnico quedó “furioso” con el portero tras la derrota ante la U debido a su mala distribución del balón. Según trascendió, Ortiz se molestó porque el arquero estuvo “rifando la pelota” en lugar de construir juego, lo que derivó en una decisión drástica para el próximo partido.

El técnico quedó “furioso” con el portero tras la derrota ante la U debido a su mala distribución del balón. Según trascendió, Ortiz se molestó porque el arquero estuvo “rifando la pelota” en lugar de construir juego, lo que derivó en una decisión drástica para el próximo partido. Vidal asume la salida limpia: En una modificación estratégica relevante, el DT le quitó la responsabilidad de iniciar las jugadas desde el fondo a De Paul para entregársela a Arturo Vidal . El “King” jugará en una posición más retrasada ante Audax Italiano para asegurar que el balón salga con criterio desde el área propia.

En una modificación estratégica relevante, el DT le quitó la responsabilidad de iniciar las jugadas desde el fondo a De Paul para entregársela a . El “King” jugará en una posición más retrasada ante Audax Italiano para asegurar que el balón salga con criterio desde el área propia. Revolución en el once titular: El cambio en la salida no es la única novedad; el técnico prepara una formación con “varias modificaciones”, incluyendo la salida de Javier Correa. El Superclásico desnudó falencias estructurales que obligaron a Ortiz a intervenir el equipo para no seguir perdiendo terreno en la lucha por la cima.

Publicidad