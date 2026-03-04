Colo Colo vuelve a vivir un momento difícil tras la fea caída contra U. de Chile en el Superclásico. Los fantasmas regresan al Estadio Monumental, donde la continuidad de Fernando Ortiz es cuestionada de nuevo.

Uno que no se guardó nada contra el entrenador del Cacique fue Coca Mendoza. El histórico jugador de los albos criticó fuertemente a Ortiz por sus decisiones en el Superclásico, y también por su elección de capitán.

“Tenía que jugársela por un delantero y fue una equivocación poner a Correa y Romero juntos. Eso llevó a una desconcentración y que la U nos metiera el gol en prácticamente la única jugada que tuvieron”, dijo a Bolavip.

“Se enredó. Se equivocó porque tenía que seguir con la misma fórmula ante O’Higgins. Ahora, volvieron las sombras y las pesadillas de los partidos anteriores donde no se vio absolutamente nada”, sumó el Coca.

Coca Mendoza criticó duramente a Fernando de Paul | Photosport

Coca Mendoza le manda fuerte mensaje a Ortiz por la capitanía de Colo Colo

En cuanto a la capitanía, Coca Mendoza habló fuerte y claro. “Yo lo dije siempre. Para mí, Fernando de Paul es un buen jugador, pero córtala, Ortiz. Arturo Vidal tiene que tener la jineta, tomar la posta y ser el capitán del equipo“, dijo.

“No puede ser capitán De Paul, a quien el archirrival le dedicó un bombo. Hay que tomar conciencia y respeto por la jineta“, reprochó.

