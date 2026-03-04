El Betis de Manuel Pellegrini dejó pasar una linda oportunidad en el clásico ante Sevilla, luego de empatar 2-2 tras ir ganando en el primer tiempo 2-0 con mucha comodidad.

Eso provocó una gran cantidad de críticas sobre el Ingeniero, sobre todo por no realizar muchos cambios. Sin embargo, en España hay gente que tiene memoria y respalda el trabajo del chileno.

En el medio Estadio Deportivo fue el periodista Óscar Murillo que pidió abrir los ojos con Pellegrini, por todo lo que ha hecho desde su llegada.

“Comienza de nuevo el debate sobre la figura de su entrenador, Manuel Pellegrini. Resulta curioso que se discuta la continuidad de un entrenador que se ha convertido por méritos propios en el mejor de la historia del club heliopolitano, con permiso de Lorenzo Serra Ferrer”, señaló de manera tajante.

Pellegrini recibió un respaldo en España

“Pellegrini está acostumbrado a callar bocas”

El comunicador manifestó que “Es verdad que pudo hacer más relevos para refrescar el equipo, pero más allá de cuestiones puntuales y meramente tácticas, el míster está tan acostumbrado a callar bocas que no sé como los muchos detractores, de ésos que están ocultos durante casi todo el año, aparecen en estas circunstancias”.

De hecho sacó una estadística para respaldarlo. “Cumplirá dentro de cinco partidos, concretamente en la visita a San Mamés, 300 encuentros al frente del conjunto de La Cartuja el técnico chileno, que sigue dirigiendo a uno de los equipos de Europa (y, por ende, de España) que menos pierde (sólo siete partidos oficiales perdidos de 38)”.

Sobre el pasado, Murillo dice que “ha habido alguna dinámica de tres derrotas seguidas, pero prácticamente nunca pasa más de un mes sin ganar partidos”, complementando la idea que “si bien el rendimiento del equipo podrá ser más o menos cuestionable, habrá más altos”.

Cierra con que “lo indiscutible es que el Betis es quinto en LaLiga, todavía con tres puntos de ventaja sobre el Celta, con el que tiene que enfrentarse dentro de muy poco en el Estadio de La Cartuja. Es decir, que tiene una ventaja considerable con el séptimo, que sería a priori el que no entraría en Conference League si no corre el turno por la final de la Copa del Rey”.

