Siguen las malas noticias en Real Madrid. Si primero tuvieron la polémica acusación de racismo hacia Vinicius, de parte de Gianluca Prestianni, ahora las lesiones impactan a sus figuras. Tal es el caso de Kylian Mbappé.

A menos de 100 días para el Mundial 2026 con Francia, el caso del delantero alerta a todo su país. Ayer se oficializó que Rodrygo se rompió el ligamento en los merengues y no jugará la cita con su país, mientras que ahora el galo peligra seriamente.

Fue el periodista Anton Meana, de Cadena SER, quien avisó en España que la Casablanca busca “tapar” la real lesión del francés, quien tuvo duro encontrón con José Luis Chilavert, quien lo criticó acusando relación con un travesti.

La gravedad de la lesión de Mbappé

Desde España avisan que el “ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”, en relación a la lesión de Kylian Mbappé. Eso, muy lejano al parte médico que informó previamente el Real Madrid.

“Se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se le está aplicando. A la espera de evolución”, reveló el equipo merengue en su informe médico.

Sin embargo, la fuente anteriormente citada avisa que el ligamento de su rodilla está comprometido y peligra seriamente a llegar con lo justo al Mundial con Francia. Es más, si vuelve a jugar peligra de lesionarse de gravedad, tal como Rodrygo.

“Es una lesión realmente significativa”, informó Meana. Por ahora resta esperar si Real Madrid lo apura para la serie ante Manchester City, por la Champions League, en lo que es el gran anhelo del equipo merengue.