“El nuevo clásico”: En España reaccionan al cruce Real Madrid vs City en la Champions

La prensa española reaccionó al cruce entre Real Madrid y Manchester City, otra vez rivales en la Champions League.

Por Javiera García L.

Real Madrid y Manchester City se vuelven a encontrar
© Getty ImagesReal Madrid y Manchester City se vuelven a encontrar

Real Madrid y Manchester City vuelven a enfrentarse en la Champions League. Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final y, para sorpresa de pocos, los dos gigantes tendrán que verse las caras.

Tras eliminar al Benfica, el elenco merengue tenía dos posibles rivales de octavos: Sporting de Lisboa o el City. Y tal como había anticipado Thibaut Courtois, al Madrid le tocó el equipo de Pep Guardiola.

En España, los medios reaccionaron. Marca comentó: “El emparejamiento vuelve a situar frente a frente a dos de los equipos más determinantes de los últimos años en Europa“.

“Se trata de un cruce con numerosos precedentes recientes, ya se vieron hasta en la liguilla previa, y que provoca hasta cierto hastío entre las dos aficiones y los jugadores. ‘Nos tocará el City, como siempre’, avisó Courtois. Pues el City. La ida será en el Bernabéu“, mencionaron también.

Tweet placeholder
“El nuevo clásico”: la reacción de la prensa española al Real Madrid vs City

En tanto, el sitio 20 minutos tituló: “Cinco años seguidos del nuevo Clásico: los pronósticos se cumplen y el Real Madrid vuelve a enfrentarse al City en Champion League”.

El Clásico ya no es solo el Real Madrid – Barça. El ‘clásico’ es ahora también el Real Madrid – Manchester City. Año tras año, durante las últimas cinco temporadas, madridistas y citizens han medido fuerzas en la Champions League hasta en cuatro eliminatorias consecutivas”, sumó.

