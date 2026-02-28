Día especial en el fútbol chileno, porque este domingo 1 de marzo se disputa un nuevo Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile. Albos y azules chocan a las 18:00 horas en los pastos del Monumental.

Se esperan 42 mil asistentes en Macul, donde un Cacique en rancha y un Bulla que no sabe de triunfos se verán las caras. Miles de otros seguirán el partido desde la distancia, donde la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Este año, la cadena oficial del fútbol chileno anunció transmisiones partidarias a través de HBO Max, con opciones para hinchas albos y azules. También estará la transmisión tradicional, donde el equipo ya fue elegido.

En TNT Sports, Patricio Barrera, “El Grillo del Gol”, se encargará de relatar el Superclásico 199. En los comentarios estarán Aldo Rómulo Schiappacasse y Cristián Basaure, con los reportes en cancha de Daniel Arrieta (Colo Colo) y Marcelo Díaz (U. de Chile).

Domingo de Superclásico en el Monumental

Dónde ver el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile

En cuanto a las transmisiones partidarias, TNT Sports a través de HBO Max contará con dos opciones: un equipo compuesto por el relator Patricio Ocampo (El Patrón del Gol), el streamer Roberto Quintana (QuintanaChile) y Gabriel “Coca” Mendoza; y otro con el relator Nicolás Miñano, el influencer Diego Fuentes (DieGOAT) y Matías Rodríguez.

Las formaciones para el Superclásico

Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales y Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.