Este domingo se juega el Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo debe recibir a una necesitada Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 en el estadio Monumental.

Por lo mismo, en nuestro programa “En la lupa” de Redgol, Cristián Basaure y Felipe Escobillana analizaron cómo la U puede hacerle daño a los albos en su reducto.

Esto, teniendo en cuenta de que el equipo de Fernando Ortiz es el cuadro con más posesión en todo el torneo, lo que hace difícil quitarle la pelota por muchos pasajes del torneo.

Además que la U deja muchos espacios con un plantel rico en fútbol, pero con debilidad de marca en la zona media, donde Colo Colo puede sorprender a la contra, por lo que será muy importante un jugador: Israel Poblete.

Israel Poblete es fundamental para frenar a Colo Colo

Así lo analizaron el planeamiento que debe tener la U en su visita en el Superclásico contra Colo Colo, dejando en claro que hay un hombre que será la clave de la zona de volantes

“¿Cómo puede la U ser más determinante? Cortando la transición a Colo Colo, sacándole la posesión a Colo Colo, sacándole la pelota, son de los tres equipos con mas posesión y habrá que ver quién le saca la pelota a quién. Debe repetir lo del primer tiempo contra Limache”, explicó Basuere.

En ese sentido, el ex jugdor aseguró que “ahora se juega en el Monumental, no sé si la U va a lograr mucho rato eso, lo puede hacer por momentos, ese es el gran desafío, pero Colo Colo es difícil sacarle la pelota porque es el equipo con más posesión”.

En esa línea, Escobillana apuntó a la gran figura que necesita la U: “Poblete es clave que juegue en la U, porque si estuviera Assadi, Altamirano, Charles, Lucero los que pasan por fuera, es fútbol total, pero no sé si se va a jugar tan fácil recuperando la pelota como quiere la U”.

Israel Poblete no ha tenido buenos partidos con la U en 2026. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Mira el video:

En resumen:

Israel Poblete fue señalado como el jugador clave para equilibrar la zona media de la U.

Colo Colo llega al Superclásico como el equipo con mayor posesión de balón en el torneo.

El partido por la quinta fecha de la liga 2026 se disputará en el Estadio Monumental.