Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Será un espacio diferente”: Cristián Basaure aterriza en Redgol con el nuevo programa “En la lupa”

Cristián Basaure estará analizando con toda su experticia lo que es el comportamiento de jugadores, equipos y mucho más del fútbol chileno.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Basaure llega a Redgol con un nuevo programa
© RedgolBasaure llega a Redgol con un nuevo programa

Cristián Basaure, el mejor comentarista de TNT Sports, llega a Redgol con un programa 100% futbolero para los amantes de este deporte.

“En la lupa de Redgol”, será emitido todos los lunes a través de las plataformas digitales de nuestro sitio deportivo, para poder analizar equipos, jugadores y tácticas de los partidos.

“Los dejo invitados a todos quienes quieran conocer más de fútbol a este espacio, en el que vamos a hablar mucho con un toque pedagógico”, manifestó el “Tigre Táctico”.

Señala que “se hablará de las variantes de cada equipo después de un partido y también se analizará lo que venga el fin de semana. Será muy entretenido para quienes quieran ver un espacio diferente a lo que se muestra en televisión”.

El primer análisis: el Superclásico

El domingo 1 de marzo se jugará el primer Superclásico del año, en el estadio Monumental. Por lo mismo, ese encuentro será estudiado por Basaure en la previa.

“Son dos esquemas diferentes los que han propuesto en el inicio de temporada tanto Fernando Ortiz como Paqui Meneghini. Va a ser interesante hacer el análisis de ese partido”, señala Basaure.

Publicidad
La mirada de Basaure estará “En la lupa de Redgol”

La mirada de Basaure estará “En la lupa de Redgol”

En la lupa de Redgol” será un programa que invita a los amantes del fútbol a tener una nueva mirada del campeonato nacional para poder empaparse de conceptos que vaya entregando el Basa.

“No hay…”: revelan la verdad de la lesión de Javier Correa que preocupa a Colo Colo

ver también

“No hay…”: revelan la verdad de la lesión de Javier Correa que preocupa a Colo Colo

En el segundo capítulo, se analizará lo que fue el partido en el Monumental junto a otros elencos que, tras cinco fechas, se vayan consolidado en la Liga de Primera.

Publicidad
Lee también
Nico Jarry jugará dobles con su hermano en el Chile Open 2026
Tenis

Nico Jarry jugará dobles con su hermano en el Chile Open 2026

Meneghini aborda caso de refuerzo que se aleja del Mundial por la U
U de Chile

Meneghini aborda caso de refuerzo que se aleja del Mundial por la U

Católica pone fecha para armar un equipo temible gracias al Claro Arena
Universidad Católica

Católica pone fecha para armar un equipo temible gracias al Claro Arena

"No cambiaremos por el rival": O'Higgins avisa por su XI ante Colo Colo
Chile

"No cambiaremos por el rival": O'Higgins avisa por su XI ante Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo