Cristián Basaure, el mejor comentarista de TNT Sports, llega a Redgol con un programa 100% futbolero para los amantes de este deporte.

“En la lupa de Redgol”, será emitido todos los lunes a través de las plataformas digitales de nuestro sitio deportivo, para poder analizar equipos, jugadores y tácticas de los partidos.

“Los dejo invitados a todos quienes quieran conocer más de fútbol a este espacio, en el que vamos a hablar mucho con un toque pedagógico”, manifestó el “Tigre Táctico”.

Señala que “se hablará de las variantes de cada equipo después de un partido y también se analizará lo que venga el fin de semana. Será muy entretenido para quienes quieran ver un espacio diferente a lo que se muestra en televisión”.

El primer análisis: el Superclásico

El domingo 1 de marzo se jugará el primer Superclásico del año, en el estadio Monumental. Por lo mismo, ese encuentro será estudiado por Basaure en la previa.

“Son dos esquemas diferentes los que han propuesto en el inicio de temporada tanto Fernando Ortiz como Paqui Meneghini. Va a ser interesante hacer el análisis de ese partido”, señala Basaure.

La mirada de Basaure estará “En la lupa de Redgol”

“En la lupa de Redgol” será un programa que invita a los amantes del fútbol a tener una nueva mirada del campeonato nacional para poder empaparse de conceptos que vaya entregando el Basa.

En el segundo capítulo, se analizará lo que fue el partido en el Monumental junto a otros elencos que, tras cinco fechas, se vayan consolidado en la Liga de Primera.

