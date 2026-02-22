El 2025 fue un gran año para Joaquín Silva, jugador que se convirtió en una de las revelaciones de Primera B, donde disputó el Mundial Sub-20 junto a la Roja y además, tuvo una positiva temporada junto a Santiago Wanderers.

En conversación con AS, el jugador se sinceró sobre su presente, donde además reveló que sueña con seguir los pasos del ex Colo Colo y actual jugador del Elche, Lucas Cepeda.

“Es mi ejemplo a seguir, los saltos que ha dado, consolidándose y sumando grandes pasos en Santiago Wanderers, y de a poco avanzando hasta llegar a la Roja y al fútbol europeo. Hay que ir paso a paso y me lo tomo con calma”,

Añadiendo que siente que su historia es similar. “Sí, es un referente porque también es formado en Santiago Wanderers. Lo vi en el club y es un modelo por los grandes pasos que ha dado en pocos años”.

El presente de Joaquín Silva

El jugador se refirió a la gran temporada que cerró y cómo ve su presente. “Han sido lindos años, me ha tocado vivir grandes cosas como un Sudamericano y un Mundial. Es un privilegio todo, estoy muy contento y quiero consolidarme este año en Santiago Wanderers”.

Asimismo, sobre los acercamientos de otros clubes, señaló que no es su foco por ahora. “No sé, no manejo esos temas. Lo vi en redes sociales, pero no me enfoco en eso. Sólo me preparo día a día para este torneo con Wanderers.

Añadiendo que se queda en Wanderers esta temporada. “100% confirmada”, comentando que buscará crecer y consolidarse en la escuadra. “Tengo muchas ganas de consolidarme, de hacer un buen año en Wanderers y llevar al club donde se merece. Estoy con calma, preparándome cada día para ganarme el puesto”.

La Roja es un deseo al que todos los futbolistas nacionales aspiran y Silva no es la excepción. “Sería hermoso”.

