Video: fue regalón del Fantasma Figueroa, vacunó con Limache a la U y así lo celebró su familia en cancha

Euforia familiar en el sector marquesina del Estadio Nacional. Familia del goleador tomatero se hizo sentir tras el 2-2.

Por Nelson Martinez

Euforia total en los padres del limachino.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEuforia total en los padres del limachino.

Un emotivo partido vivió un jugador de Deportes Limache, quien agarró nueva oportunidad en la Liga de Primera y brilló contra U de Chile. Al anotar el gol del empate en el final del duelo, su familia se emocionó hasta las lágrimas en pleno estadio.

Se trata de Yerko González, el defensa de los tomateros que se vistió de héroe al marcar el 2-2 final. Bajo la ágil cámara de RedGol, su padre lo gritó con todo ante el silencio de la marquesina plagada de hinchas azules.

“Vamos Pantera”, gritó orgulloso su familia luego del tanto marcado por González, quien vive su revancha en el fútbol chileno. Luego de dar la vuelta larga, el nacido en O’Higgins pasa por el mejor momento de su carrera.

Video: el emotivo festejo familiar de salvador de Limache

Limache logró sobre el final del partido el 2-2 ante U de Chile mediante el gol de Yerko González. El canterano de O’Higgins provocó la euforia de su familia en medio del lamento de hinchas azules en el Estadio Nacional.

La historia de González es particular. Partió como mediapunta por derecha en el Capo de Provincia, debutando con Marco Antonio Figueroa en el año 2019. El Fantasma lo alineó justificando que sobresalía en las series menores y estaba preparado para jugar.

Tras eso, saltó con polémica desde Rancagua al Louletano del fútbol portugués, donde solo jugó seis duelos. En su regreso a Chile militó por Deportes Copiapó y Unión San Felipe, arremetiendo en Primera B el año pasado.

Yerko Gonzalez y su tanto en Ñuñoa /Photosport

Y hoy, con un gran presente en Limache, González vive el mejor momento de su carrera ya como titular en la defensa tomatera y anotando el gol más importante de su carrera, ante U de Chile.

