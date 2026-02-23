Universidad de Chile no levanta cabeza en la Liga de Primera, porque ya van cuatro fechas disputadas y el equipo de Francisco Meneghini todavía no gana.

Los azules tienen un mal registro en el arranque de la temporada, puesto que suman tres empates y una derrota, por lo que de 12 puntos posibles apenas ganó tres y está en la zona baja de la tabla de posiciones.

La U tenía una ventaja ante Deportes Limache de 2-1 y no la pudo aguantar, situación que analizó el cuestionado entrenador argentino de los laicos, quien se quejó por el accionar de los “hinchas” laicos.

Paqui Meneghini culpa que accionar de fanáticos perjudicó a la U

Paqui Meneghini habló en conferencia de prensa tras el nuevo empate de la U y reclamó contra el accionar de sus “hinchas”, ya que señaló que el lanzamientos de fuegos artificiales en el segundo tiempo y que provocó la detención del partido, perjudicó a sus jugadores.

“Tengo que ver después más tranquilo el partido, pero en este momento tengo esa sensación, que hasta ese momento estábamos bien, siendo superiores, habíamos hecho el 2-1 y daba la sensación que podíamos generar el tercero”, dijo el estratega.

Francisco Meneghini es cuestionado. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Después del parón el equipo se puso más lento en la circulación, el rival tuvo un poco más de posesión, sin profundidad, y consiguieron el empate”, reclamó Paqui.

Por último, el estratega indicó que “ya son cuatro partidos, hoy el equipo hizo cosas buenas y aún así no puede ganar. Hay frustración. Pero tenemos que seguir trabajando”.

Universidad de Chile buscará su primera victoria del año en el estadio Monumental, ante Colo Colo, en el Superclásico.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

