Uno de los grandes fichajes de la Liga de Primera 2026 lo hizo Universidad de Chile, que contrató al delantero argentino Juan Martín Lucero desde Fortaleza, quien brilló en el torneo nacional en 2022 con Colo Colo.

El momento del Gato no es de los mejores en su regreso al país. De los cuatro partidos de la U ha podido jugar solo tres, con una expulsión entremedio, y no lleva ningún gol con la camiseta azul.

El rendimiento de Lucero no convence, puesto que llegó para ayudar a que los laicos tengan un mejor poder de fuego en el área rival y aún no muestra sus condiciones que lo hicieron ser uno de los mejores de Chile en 2022.

ver también Piden que la U despida de inmediato a Francisco Meneghini y no dirija con Colo Colo: “Un técnico…”

Histórico jugador de la U se va contra Juan Martín Lucero

El rendimiento de Juan Martín Lucero fue analizado por el ex jugador de la U Francisco Las Heras, quien en su cuenta de X criticó al argentino.

“Aunque suene majadero, pero pueden jugar como hoy dos hombres en punta, pero si no hay nadie quien los habilite, van a pasar muy desapercibidos. Vargas y Lucero, muy poco, casi nada“, comentó el ex miembro del Ballet Azul.

La U de Paqui sigue sin ganar. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, siguió contra Lucero y Vargas: “son las contrataciones bombásticas de la U, pero les pregunto: ¿cuántas ocasiones de gol tuvo uno y otro? Yo no conté ninguna”.

“Incluso critiqué que Lucero perdía todas las pelotas al salir tanto del área e intentar hacer fútbol. Él no es para hacer fútbol, él tiene que recibir y finiquitar, Vargas casi lo mismo”, cerró Las Heras.

ver también “Hay que ir con todo”: Javier Altamirano ya palpita el Superclásico contra Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera