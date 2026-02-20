Luego de un año interesado en el fichaje de Octavio Rivero, finalmente la U de Chile logró la contratación del atacante uruguayo para disputar la temporada 2026. Lo hizo tras una negociación con Barcelona de Ecuador que se extendió mucho más de imaginado.

Por eso mismo, en plena presentación de Eduardo Vargas, el gerente deportivo de Azul Azul recibió una consulta alusiva a Rivero. Le preguntaron si era una obsesión el charrúa que en Chile jugó para O’Higgins, Colo Colo, Unión Española y Unión La Calera.

Aunque Mayo quiso evitar la respuesta. “No me referiré a jugadores, menos si tienen un club vigente. Es difícil marcar goles, los delanteros siempre son muy cotizados en todos los mercados. No es fácil encontrar ese delantero específico con las características que uno necesita”, manifestó.

Manuel Mayo presenta a Octavio Rivero en la U. (Captura YouTube).

En aquel momento, el Bulla lamentaba las salidas de tres delanteros. “Ahora precisamos otras cualidades, lo conversamos con Francisco (Meneghini). Les dije que queríamos contar con dos o tres delanteros. Uno ya está acá y estamos muy contentos con él”, afirmó Mayo sobre Edu Vargas.

Manuel Mayo en la presentación de Eduardo Vargas. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Pero de todas formas, el gerente deportivo de Azul Azul se expresó ante la palabra. “Me quedé pensando y las obsesiones más que eso son convicciones. No lo digo en ese caso específico, pero creer en algo puede verse como una obsesión”, reconoció Mayo.

“Y si resulta puede verse como una convicción. Es más de qué lado se mire”, agregó el encargado de los fichajes en el Romántico Viajero. Mayo seguía con la confianza total en el potencial de Rivero y dejó ver sus grandes expectativas en la presentación oficial del uruguayo, quien estuvo junto al paraguayo Lucas Romero.

ver también “Hasta cuatro meses fuera”: avisan el terrible panorama por decisión de U de Chile con Octavio Rivero

Esto opinaba el gerente deportivo de U de Chile sobre el fichaje de Rivero: “Larga espera, fueron…”

Cuando la U de Chile por fin presentó oficialmente al atacante uruguayo Octavio Rivero, Manuel Mayo dejó clarísimo que el interés del charrúa había sido fundamental para que todo se concretara. “Tenía muchas ganas de venir. Hizo mucho por llegar y estamos muy agradecidos”, admitió el gerente deportivo de Azul Azul.

Publicidad

Publicidad

“Fue larga la espera, pero fueron importantes sus ganas. El entrenador lo quería con las mismas ganas que nosotros. Es un jugador de mucha jerarquía, era lo que buscábamos y estamos muy convencidos de que será una pieza importante en estos objetivos”, manifestó Mayo.

Manuel Mayo junto a Juan Martín Lucero, otro ex Colo Colo que reforzó a la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por su parte, Rivero ratificó las charlas que duraron una temporada completa. “Estuvimos un año intentando venir, se hizo difícil el año pasado. Hubo varios detalles que me los guardo para la privacidad, nosotros sabemos lo que pasamos. Pero hoy estoy acá, muy feliz, en un proyecto deportivo muy importante y objetivos para lograr”, apuntó el ariete de 34 años.

Publicidad

Publicidad

Octavio Rivero en acción ante Palestino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Finalizó su mensaje con un tono de gratitud. “Les agradezco a Manu y la dirigencia por este tiempo que tuvimos conversaciones. Fueron muy importantes para que yo esté acá”, marcó Rivero. Por el momento, al cabo de cuatro partidos, el charrúa ha disputado dos.

Un total de 92 minutos de acción y una preocupación constante por el estado de su rodilla. Cero goles, cero asistencias y una tarjeta amarilla completan su estadística a poco de enfrentar el Superclásico ante Colo Colo, pero con el duelo ante el puntero por delante.

Publicidad

Publicidad

Esta conducta con Rivero se asimila mucho a la de otro uruguayo: Sebastián Rodríguez, quien también fue seguido por varios meses en la U. Y cuando llegó, lo hizo fuera de forma y estuvo lejos de tener injerencia en el plantel de Gustavo Álvarez.

ver también “Empezó a sentir…”: destapan que Octavio Rivero llegó lesionado a la U desde Ecuador

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Deportes Limache

Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026 este domingo 22 de febrero a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma dos puntos al cabo de tres fechas en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Publicidad