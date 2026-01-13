Sebastián Bigote Rodríguez fue uno de los que liberó su cupo extranjero en la U de Chile. El uruguayo fue un refuerzo que llegó a mediados de 2025 al Romántico Viajero procedente de Montevideo City Torque, que días antes había recibido a otra incorporación fallida charrúa: Gonzalo Montes.

El experimentado mediocampista no pudo cumplir las expectativas en el Romántico Viajero, donde sumó mucha menos acción de la que habría querido. Jugó apenas 9 partidos. Computó 354 minutos en el cuadro azul, donde ya lo habían seguido cuando militaba en Alianza Lima de Perú.

Rodríguez concedió una entrevista a El Espectador Deportes, donde contó cuál cree que fue la principal razón que lo dejó prácticamente sin continuidad en el Centro Deportivo Azul. “Me costó más. Fue uno de los temas en la charla”, dijo el oriundo de Canelones para aludir a la conversación en la que se definió rescindir su contrato.

Sebastián Rodríguez en acción ante Cobresal. (Javier Torres/Photosport).

“Gracias a dios en los últimos siete años jugué siempre arriba del 90 por ciento de los minutos, que es muchísimo para un jugador de cancha. En la U de Chile pasó que habíamos parado en Uruguay, llevábamos un mes de vacaciones y ellos no habían parado”, manifestó Rodríguez. Dio un dato clave de por qué demoró tanto en estar a la par de sus compañeros.

Prosiguió en su descripción. “Jugaban todos los fines de semana, incluso cada tres días. Entonces cuando llegué el equipo estaba jugando, venía bien y con ritmo. Me costó entrar, llevaba un mes de vacaciones”, admitió el Seba Rodríguez sobre su corto paso por el Bulla.

Bigote Rodríguez desliza descontento con Gustavo Álvarez por su poca presencia en U de Chile

El Bigote Rodríguez sabe que tuvo pocas oportunidades de mostrar su calidad en la U de Chile, que apenas pudo terminó su contrato. De hecho, ya oficializó el fichaje del paraguayo Lucas Romero, un espigado mediocampista que sueña con ganarse un lugar en el Mundial 2026 con su selección.

“Cuando me tocó entrar lo hice bien, contra Alianza fui titular y lo hice bien a consideración del técnico y personal. Uno sabe cuándo jugó bien o jugó mal. El equipo pasó a semifinal, después de nuevo me tocó no jugar o ir alternando”, aseguró el Seba.

Sebastián Rodríguez figuraba en la carpeta azul desde que estaba en Alianza Lima en 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Describió su sentir respecto de esa decisión de Gustavo Álvarez, quien nuevamente eligió sacarlo de la oncena. “Una situación atípica, había jugado muy bien en los cuartos de final. Pero ta’, sirvió de aprendizaje. Algo nuevo en estos últimos años de mi carrera que no me había tocado pasar”, sentenció el jugador, quien tiene conversaciones para volver a Peñarol.

