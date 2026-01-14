Colo Colo se embarcó rumbo a Uruguay para jugar tres partidos amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata. El primero de ellos será este jueves ante Olimpia, duelo para el cual no tendrá a una de sus figuras en la cancha.

Fue desde Montevideo, a la espera del arribo del plantel albo a esa ciudad, donde el periodista Daniel Arrieta confirmó en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports que el técnico Fernando Ortiz deberá hacer cambios obligados en su formación titular.

¿La razón? Uno de los futbolistas que asomaban para ser titular en el primer amistoso del 2026 en Colo Colo se quedó en Santiago por razones de fuerza mayor, a la espera que pueda sumarse a los restantes compromisos a la brevedad.

Colo Colo pierde a figura para amistoso con Olimpia

Fue mientras daba a conocer la probable oncena titular del Cacique para enfrentar al conjunto paraguayo que Arrieta dijo lo siguiente: “Ojo con Jeyson Rojas, yo tengo la información de que no viajó a Uruguay y se quedó en Chile”, para luego aclarar que “va a ser papá“.

Ante esta ausencia, la lógica indicaría que sería Jonathan Villagra quien tome su lugar en el 11 de Colo Colo ante Olimpia. Sin embargo, el propio reportero sorprendió a todos al lanzar que un “cortado” por Ortiz tiene chances de sumar minutos.

“Esteban Pavez, para que juegue con Vidal“, lanzó Arrieta lo que provocó las risas de sus compañeros en TNT Sports. Una opción que a raíz de esta baja de última hora toma más fuerzas, aunque será el “Tano” quien defina a su reemplazante.

¿Cuál sería la posible formación titular?

Según información del propio periodista de TNT Sports, Colo Colo cambiaría su esquema y probará ante Olimpia un 3-5-2, con Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra (o Pavez), Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino y Erick Wiemberg en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.

¿Cuándo juega el Cacique?

El primer amistoso de los albos en la temporada 2026 se jugará este jueves 15 de enero, cuando enfrenten a Olimpia de Paraguay en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, a contar de las 21:00 horas.

