La última vez que Colo Colo estuvo tan cerca de clasificar a su tercera final en la Copa Libertadores fue en el lejano 1997, cuando cayó en semifinales a manos de Cruzeiro.

Los albos perdieron el paso a la lucha por el título con Sporting Cristal en penales, puesto que empataron en la serie por 3-3 y el equipo de Belo Horizonte se impuso por 4-1 en los tiros desde los 12 pasos en el Monumental.

Tras la definición se produjo una gigantesca pelea cerca de la zona de camarines entre los dos planteles, hecho que recordó uno de los protagonistas, Ivo Basay, quien marcó un triplete ese día en Macul.

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Ivo Basay y la fuerte pelea con los jugadores de Cruzeiro en la Libertadores

Basay conversó con el canal de Youtube Minuto 90, donde recordó el hecho que se produjo en Macul y que bajo sus consideraciones fue muy grave.

“Era como perder una final, y claro, se burlan. No es nada nuevo de los brasileros, son buenos físicamente, futbolísticamente pero también son burlescos”, rememoró el ex goleador.

Ivo Basay recordó una fuerte pelea en el Monumental. Foto: Felipe Zanca /Photosport

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“Se burlaron dentro y fuera, subiendo a los camarines del túnel, una tendalada más o menos importante y arriba también. En la parte donde calentaban los equipos, en ese cuadradito…. No, muy pesado. Se cuenta menos de lo que pasó, fue feo y hoy día estaríamos presos“, agregó Basay.

Finalmente en esa Copa Libertadores resultó campeón Cruzeiro, que le ganó el título a Sporting Cristal en una apretada serie que acabó 1-0.

En síntesis

Ivo Basay relató que se produjo una pelea grave en la zona de camarines y túneles.

relató que se produjo una pelea grave en la zona de camarines y túneles. La gresca ocurrió tras la burla de los jugadores de Cruzeiro luego de ganar los penales.

luego de ganar los penales. Los incidentes físicos se concentraron en el sector de calentamiento de los equipos en el Monumental.

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