U Católica festeja la caída de Boca Juniors en la Copa Libertadores que enciende todo en el Grupo B. Cruzeiro se hizo respetar de local y venció por la cuenta mínima a los Xeneizes, un resultado que le sirve a los de la franja.

El gigante trasandino estaba tranquilo en la cima, pero una expulsión terminó cambiando por completo las cosas. Esto lo sintieron en el segundo tiempo, donde intentaron sostener el resultado pero no pudieron hacer nada para evitar el gol de Néiser Villarreal que sacudió las cosas.

Y es que si bien los Xeneizes tienen mejor diferencia de gol, el desempate se hace por los duelos directos. Esto le permitiría a la UC llega al liderato si es que logra vencer a Barcelona de Guayaquil en su visita a Ecuador, lo que podría dejarla muy bien parada pensando en la segunda rueda de la fase de grupos.

Boca Juniors se enreda y Católica puede meterse en la cima de Copa Libertadores

La Universidad Católica puede dar el gran golpe en la Copa Libertadores 2026. La UC queda con un tremendo escenario luego que Boca Juniors cayera por la cuenta mínima ante Cruzeiro en la Copa Libertadores.

Cruzeiro derrotó a Boca Juniors y ajustó el grupo de Católica en Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

El encuentro estaba muy parejo cuando todo cambió. Se jugaban los descuentos del primer tiempo cuando Adam Bareiro recibió su segunda tarjeta amarilla poro un codazo que significó la expulsión. Esto motivó a los brasileños, que se fueron con todo encima.

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En el segundo tiempo, Cruzeiro no paró de atacar y logró encontrar su premio en la agonía. Fue en los 83′ cuando una gran jugada asociada terminó con un pase al frente de la portería que Néiser Villarreal transformó en el 1 a 0 del triunfo.

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Cruzeiro queda puntero y desplaza a Boca, que pese a tener mejor diferencia de gol (1 contra 3) queda debajo por duelos entre ellos. Con seis puntos ambos, le dejan el terreno servido a Universidad Católica para poder llegar a lo más alto del Grupo D.

Y es que si logra vencer a Barcelona de Guayaquil podrá igualar en unidades a los ahora punteros. Esto, ya que vencieron a los brasileño por 1 a 2 en la fecha pasada y sueñan con dar el grana golpe.

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Universidad Católica espera traer los tres puntos desde Ecuador y así dejar en llamas la Copa Libertadores. Boca Juniors se complica y Cruzeiro revive, con la UC tratando de aprovechar el tropiezo.

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En resumen, Católica y Libertadores