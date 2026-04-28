Esta semana vuelve la acción de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. Este miércoles, en Guayaquil, el conjunto local de Barcelona Sporting Club recibe a Universidad Católica por la fecha 3 del certamen Conmebol.

Duelo clave para las aspiraciones cruzadas en el torneo continental. Tras caer en el “Clásico Universitario” frente a la U, los de ‘la Franja’ buscarán dar rápidamente vuelta la página y repetir el batacazo de la fecha pasada, cuando derrotaron a Cruzeiro por 2-1 en calidad de visitante, resultado que les permitió posicionarse momentáneamente en el 2° puesto del Grupo D, solo por detrás de Boca Juniors, líder exclusivo con 6 unidades.

¿A qué hora juega U. Católica vs. Barcelona SC?

El partido entre la Universidad Católica y Barcelona SC se juega este miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas de Chile en el estadio Banco Pichincha de Guaraquil.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN 5 o por TV abierta, mediante CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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Si prefieres, también contará con transmisión de manera ONLINE, mediante el servicio de streaming Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: Pluto TV, app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

La UC dio el batacazo en la fecha 2 y derrotó como visitante a Cruzeiro por 1-2. (Foto: Pier Giorgio Giavelli/Photosport)

Probables formaciones:

U. Católica: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la zona defensiva; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el medio; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes .

en el arco; en la zona defensiva; en el medio; . Barcelona SC: José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa en defensa; Gustavo Valecilla, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez en la zona media; Luis Cano y Darío Benedetto en ataque.

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Tabla de posiciones grupo D de la Copa Libertadores