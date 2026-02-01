Arranca la Copa Libertadores: El canal que transmite en Chile el certamen Conmebol este 2026

Esta semana arranca la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica inicia con los duelos de ida de la primera fase clasificatoria, donde seis equipos buscarán dar el primer golpe y encaminar su clasificación.

Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia, animarán esta jornada inicial que, al igual que en los últimos años, contará con transmisión tanto por TV paga como por televisión abierta. Conoce todos los detalles a continuación.

El canal que transmite en Chile la Copa Libertadores 2026

Si bien semanas atrás se confirmó que ESPN y TNT Sports serán las señales que transmitirán la Copa Libertadores, aquello ocurrirá recién a partir de la edición 2027. Es decir, durante esta temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV. Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

Programación de la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

The Strongest (Bol) vs. Deportivo Táchira (Ven): martes 3 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ .

Transmiten y . 2 de Mayo (Par) vs. Alianza Lima (Per): miércoles 4 de febrero a las 21:30 horas de Chile . Transmiten ESPN Premium , CHV web , YouTube de CHV , Pluto TV y Disney+ .

. Transmiten , , , y . Juventud de Las Piedras (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu): jueves 5 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+.

Los partidos de vuelta de esta fase se disputarán la próxima semana, donde se definirán los tres equipos que avanzarán a la segunda fase previa del torneo continental, fase donde debutarán O’Higgins de Rancagua y Huachipato. Coquimbo Unido y la Universidad Católica de Chile, en tanto, esperan rivales en la fase grupal.