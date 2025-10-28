Esta semana se juegan duelos decisivos por la Copa Conmebol Libertadores 2025, ya que se disputarán los enfrentamientos de revancha de semifinales.

Grandes encuentros que lamentablemente no podrán ser vistos en vivo por TV abierta, esto porque CHV repetiría la polémica medida realizada la semana pasada, donde privilegió la transmisión de su programa estelar, Fiebre de Baile, por sobre el duelo ida entre Flamengo de Brasil y Racing Club de Argentina, encuentro finalizado con un marcador de 1-0 a favor del “Fla”.

El canal ubicado en la ex fábrica de Machasa tiene los derechos para transmitir la revancha del duelo entre argentinos y brasileños, sin embargo, nuevamente no lo hará en vivo y será emitido en diferido, una vez que concluya la emisión del programa de baile, pasada la medianoche.

Entonces, ¿Dónde ver en vivo Racing vs. Flamengo por Copa Libertadores?

El encuentro que protagonizarán Racing Club de Argentina y Flamengo por la vuelta de la Copa Libertadores este miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas de Chile podrá ser visto por televisión a través de la señal de ESPN Premium , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Prefieres verlo online? Para suerte de los fanáticos del fútbol por streaming, este encuentro podrá ser visto por varias señales, ya que irá en vivo por la plataforma de Disney+ en su plan Premium, además de la página web de CHV, el canal de YouTube de la misma emisora y la app gratuita, Pluto TV.

Programación semifinales de la Copa Libertadores

Racing vs. Flamengo: miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda.

en el Cilindro de Avellaneda. Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre a las 21:30 horas en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

De acuerdo a lo informado hasta el momento por la Conmebol, la final de la competición continental se disputará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.